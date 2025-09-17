Quiénes no deben inscribirse para recibir el Pilar Solidario: únicos beneficiarios directos

El Departamento de Prosperidad Social avanzó con la campaña Dignidad Mayor para entregar una renta básica solidaria de 230.000 pesos a adultos mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad que no han accedido a pensión.

Este programa forma parte del nuevo Pilar Solidario de la Reforma Pensional, por lo que desde la entidad están en la búsqueda de mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que tengan esta condición.

Sin embargo, hay un grupo que no deberá inscribirse y son los actuales beneficiarios del programa Colombia Mayor y quienes se encuentran en lista de espera. Esto debido a que pasarán automáticamente al Pilar Solidario si cumplen los requisitos.

¿Qué es Dignidad Mayor?

Esta es una iniciativa del Gobierno Nacional para garantizar ingresos mínimos a adultos mayores que nunca tuvieron pensión, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

Por medio de la iniciativa, el Gobierno espera beneficiar a 3,1 millones de adultos mayores en pobreza extrema o vulnerabilidad.

¿Quiénes serán los beneficiarios directos del programa Dignidad Mayor?

Mujeres de 60 años o más sin pensión.

Hombres de 65 años o más sin pensión.

Hombres de 55 años o más y mujeres de 50 años o más que presenten pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, y que además no tengan pensión.

Personas mayores de estos grupos que sean campesinas; indígenas, raizales, negras, afrocolombianas o del pueblo Rrom.

indígenas, raizales, negras, afrocolombianas o del pueblo Rrom. Cuidadores de personas con discapacidad que no tengan ingresos.

que no tengan ingresos. Además, deben acreditar residencia en Colombia por al menos 10 años al momento de la inscripción.

Requisitos y cómo inscribirse

Tenga en cuenta que la inscripción a esta campaña es directa por parte de Prosperidad Social, sin intermediarios ni pagos. Las modalidades de inscripción son:

Virtual: llenando un formulario en la página oficial o puede hacerlo haciendo clic aquí.

llenando un formulario en la página oficial o puede hacerlo haciendo clic aquí. Presencial: En esta modalidad lo puede hacer dirigiéndose a la oficina de la gerencia regional de Prosperidad Social en su departamento, en las ferias de servicios o en las brigadas móviles de la entidad, con su documento de identidad.

¿Cada cuánto recibirán el subsidio?

El bono que entregará la campaña de Dignidad Mayor será de $230.000 pesos mensuales para los beneficiarios y se entregará de manera mensual.

¿Quiénes no pueden acceder al beneficio?

Es importante destacar que para hacer parte del programa debe cumplir con los requisitos. Además, aquellas personas que ya hacen parte del programa Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera no necesitan realizar ninguno de estos procesos, porque quienes cumplan los requisitos pasarán automáticamente al Pilar Solidario.

¿Cuándo pierde el subsidio de Colombia Mayor?

Muerte del beneficiario. Comprobación de falsedad en la información suministrada o intento de conservar fraudulentamente el subsidio. Recibir una pensión Percibir una renta entendida como la utilidad o beneficio que se obtiene de alguna actividad o bien en cuantía superior a la establecida. Recibir otro subsidio a la Vejez en dinero que sumado con el del Programa de Protección Social al Adulto Mayor sea superior a medio SMMLV otorgado por alguna entidad pública. Mendicidad comprobada como actividad productiva. Traslado a otro municipio o distrito. No cobro consecutivo de subsidios programados en cuatro giros (dos giros para los municipios de pago bimestral).

