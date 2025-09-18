¿Cuántos ciclos se pagarán de Renta Ciudadana en 2025? Esto son los que faltan

El programa de Prosperidad Social del Gobierno Nacional tiene como objetivo ayudar a las personas que se encuentran en condición de extrema pobreza y fortalecer la movilidad social por medio de entrega de ayudas económicas conocidas como Transferencias Monetarias Condicionadas.

La entrega monetaria de estas ayudas benefician a 774.823 hogares con una inversión de 260.680 millones de pesos. Conozca aquí quiénes son los beneficiados y las fechas de pago que quedan para este 2025.

¿Cómo saber si tengo pago de renta ciudadana 2025?

Para esto es importante que ingrese al sitio web de Prosperidad Social o a la página de Renta Ciudadana,

El cuarto ciclo es condicionado, ya que el programa verificó que los hogares hubiesen cumplido con:

Aseguramiento en salud.

Matrícula escolar para niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años.

Esquema de vacunación completo para los menores de 6 años.

Debe tener presente que los hogares que no cumplieron con estos requisitos no recibirán la transferencia del cuarto ciclo.

Cabe recordar que la entidad encargada de entregar los pago es el Banco Agrario de Colombia, por medio de las cuentas bancarias inscritas o giros, esto, dependiendo de las condiciones de cada hogar.

¿Cuántos ciclos se pagan de renta ciudadana?

De acuerdo con el cronograma del programa de Prosperidad Social, los pagos durante el 2025 se dividieron de la siguiente manera:

Primer ciclo: Mayo

Mayo Segundo ciclo: Junio

Junio Tercer ciclo: Agosto

Agosto Cuarto ciclo: Septiembre

Septiembre Quinto Ciclo: Noviembre

Noviembre Sexto ciclo: Diciembre

Para el mes de septiembre, Mauricio Rodríguez Amaya, director del programa de Prosperidad Social, anunció que comenzarán a realizar los pagos para el 25 de este mes, tanto para renta ciudadana como para devolución del IVA. El cuarto ciclo finalizará sus entregas monetarias el 13 de octubre. En este orden de ideas, los ciclos que están pendientes por pago son: septiembre, noviembre y diciembre.

Link para consultar renta ciudadana: Cómo saber si es beneficiario

Las personas que reciben esta bonificación reciben un monto entre los $220.000 COP y $500.000 COP por hogar, este dependerá también de la composición familiar y su calificación en el Sisbén, pues este cálculo se basa en el costo mensual individual por integrante.

Si desea saber si es beneficiario de estos bonos entregados por el gobierno nacional, deberá ingresar la página de Prosperidad Social y y dirigirse al botón que aparece en pantalla de “Consulte si su hogar es beneficiario”. Posteriormente le solicitarán llenar los espacios en blanco con su tipo de documento, número de documento y fecha de nacimiento.

Este es el link oficial para que pueda consultar si es beneficiario del programa de Prosperidad Social, Renta Ciudadana: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/