Precio del café para este 18 de septiembre según la FNC y su cotización en dólares

El café en Colombia es uno de los productos nacionales más importantes, no solo dentro sino por fuera del país. Si bien algunos indicadores económicos y boletines publicados en 2024 por la Federación Nacional de Cafeteros mostraron que el crecimiento que obtuvo en ese año, en el sector agricultor, fue del 3% para el PIB (producto interno bruto).

Para el país las entradas económicas que da el café son altas, pues según conCAFÉ, una página dedicada al estudio de este grano, indicó que la contribución en el marco económico es del 6,2%.

Debido a ello, por eso es importante saber si se deprecia o crece su precio, pues a aparte de otros insumos que produce Colombia, el café es, sin duda, uno de los productos con mayor reconocimiento y valor.

Le puede interesar: Más de 200 mil árboles serán entregados a familias cafeteras para cuidado de fuentes hídricas

Precio interno del café para este 18 de septiembre según la FNC

El precio del café tiene como base el cierre de la bolsa en Nueva York, según el informe diario que publica la Federación Nacional de cafeteros, su valor tota por carga para este 18 de septiembre es de 2,960,000 COP, y su pasilla contenida en el pergamino es de 10,000 COP/Kg.

Esto representando un alza de $55, ya que el día de ayer, 17 de septiembre, se cotizó en $2.905.000 pesos.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 1️⃣8️⃣ de septiembre 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/oY9W5ZqzU6 — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) September 18, 2025

Le puede interesar: Precio del café para el día de HOY, 17 de septiembre: ¿qué cotización mostró la FNC por ciudad?

Precio del café en dólares

Investing es una plataforma dedicada a estudiar indicadores económicos y el comportamiento de algunos insumos en el mercado internacional, según esta, mostró el precio del café en dólares para este 18 de septiembre se cotiza en 380,75 USD, representando un alza del 1,36%, quiere decir, 5,10 USD, en comparación del día de ayer, 17 de septiembre, que su valor fue de 378,40 USD.

Precio del café en las principales ciudades del país para este 18 de septiembre

Si bien el precio del café puede variar dependiendo el cierre de la bolsa de Nueva York, así fijo el precio la FNC para este 18 de septiembre:

Armenia – Carga: $2,960,500 | Kilo: $23,684 | Arroba: $296,050

– Carga: $2,960,500 | Kilo: $23,684 | Arroba: $296,050 Bogotá – Carga: $2,959,250 | Kilo: $23,674 | Arroba: $295,925

– Carga: $2,959,250 | Kilo: $23,674 | Arroba: $295,925 Bucaramanga – Carga: $2,958,875 | Kilo: $23,671 | Arroba: $295,888

– Carga: $2,958,875 | Kilo: $23,671 | Arroba: $295,888 Buga – Carga: $2,961,250 | Kilo: $23,690 | Arroba: $296,125

– Carga: $2,961,250 | Kilo: $23,690 | Arroba: $296,125 Chinchiná – Carga: $2,960,375 | Kilo: $23,683 | Arroba: $296,038

– Carga: $2,960,375 | Kilo: $23,683 | Arroba: $296,038 Cúcuta – Carga: $2,958,375 | Kilo: $23,667 | Arroba: $295,838

– Carga: $2,958,375 | Kilo: $23,667 | Arroba: $295,838 Ibagué – Carga: $2,959,625 | Kilo: $23,677 | Arroba: $295,963

– Carga: $2,959,625 | Kilo: $23,677 | Arroba: $295,963 Manizales – Carga: $2,960,375 | Kilo: $23,683 | Arroba: $296,038

– Carga: $2,960,375 | Kilo: $23,683 | Arroba: $296,038 Medellín – Carga: $2,959,625 | Kilo: $23,677 | Arroba: $295,963

– Carga: $2,959,625 | Kilo: $23,677 | Arroba: $295,963 Neiva – Carga: $2,958,750 | Kilo: $23,670 | Arroba: $295,875

– Carga: $2,958,750 | Kilo: $23,670 | Arroba: $295,875 Pamplona – Carga: $2,958,500 | Kilo: $23,668 | Arroba: $295,850

– Carga: $2,958,500 | Kilo: $23,668 | Arroba: $295,850 Pasto – Carga: $2,958,500 | Kilo: $23,668 | Arroba: $295,850

– Carga: $2,958,500 | Kilo: $23,668 | Arroba: $295,850 Pereira – Carga: $2,960,375 | Kilo: $23,683 | Arroba: $296,038

– Carga: $2,960,375 | Kilo: $23,683 | Arroba: $296,038 Popayán – Carga: $2,960,625 | Kilo: $23,685 | Arroba: $296,063

– Carga: $2,960,625 | Kilo: $23,685 | Arroba: $296,063 Santa Marta – Carga: $2,962,125 | Kilo: $23,697 | Arroba: $296,213

– Carga: $2,962,125 | Kilo: $23,697 | Arroba: $296,213 Valledupar – Carga: $2,959,750 | Kilo: $23,678 | Arroba: $295,975

Otras noticias: Precio del dólar en Venezuela para HOY 18 de septiembre: el BCV emitió una nueva cifra