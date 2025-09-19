Ineos confirma futuro inmediato de Egan Bernal

Recientemente, finalizó la Vuelta España y en el calendario ya se aproxima el Mundial de Ciclismo de Ruta que se llevará a cabo del 21 al 28 de septiembre Kigali, capital de Ruanda. Una de las competencias más importantes a nivel de selecciones pone en el mapa al continente africano, teniendo en cuenta que sus pedalistas cada día están más presentes en los triunfos internacionales.

La delegación colombiana que representará al país en el Mundial estará conformada por 14 pedalistas, entre las categorías elite, Sub-23 y juvenil, masculinas y femeninas, bajo la dirección del entrenador David Vargas.

Lea también: ¿Qué colombianos estarán en el Mundial de Ciclismo de Ruta de 2025?

Dos de los ciclistas destacados que pertenecen a la categoría elite hacen parte del mismo equipo, el Ineos Grenadiers, encabezado por Egan Bernal (puesto 21) y Brandon Rivera, quienes también estuvieron presentes en la ronda ibérica. En una publicación a través de sus redes sociales, la escuadra británica anunció la presencia de los colombianos.

🌈🔜



Rwanda provides the setting for this year's Road World Championships 🇷🇼



Check out which of our riders will be competing for their nations at #Kigali2025, starting this Sunday with the TT ⏱️ pic.twitter.com/V1LYCjxnpq — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 19, 2025

Egan Bernal llega a esta competencia con la noticia del posible cambio de equipo para la temporada de 2026. En las últimas horas la prensa italiana mencionó que el zipaquireño tiene un acuerdo con el Visma, equipo en el que corre Jonas Vingegaard, reciente ganador de La Vuelta y llegaría para ser uno de sus gregarios, teniendo en cuenta que el danés tiene en la mira el Giro de Italia.

Le podría interesar: ¡Bombazo desde Europa! Egan Bernal cambiaría de equipo y acompañaría a estrella del ciclismo en 2026

Cabe mencionar que Bernal fue campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, esto antes del grave accidente que sufrió en las carreteras colombianas durante su entrenamiento en 2022. En la Vuelta España del 2025, el colombiano terminó en la posición 21 de la clasificación general y fue el ganador de la etapa 16.

Por su parte, Brandon Rivera también pertenece a la categoría elite de cara al Mundial de Ciclismo de Ruta. Ha representado al país en varias oportunidades, logrando títulos panamericanos de Cross Country en las categorías juvenil y sub-23.