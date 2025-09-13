🔴 EN VIVO: Etapa 20 de la Vuelta a España, minuto a minuto de los ciclistas colombianos

<b>Este sábado se corre la última etapa de montaña en la Vuelta a España 2025</b>, un recorrido de 165.6 kilómetros entre <b>Robledo de Chavela </b>y el <b>Puerto de Navacerrada.</b> El final es un premio de montaña de categoría especial.Esta será la última jornada para que los perseguidores busquen inquietar al danés <b>Jonas Vingegaard,</b> con el portugués <b>Joao Almeida </b>como principal adversario, ubicado a 44″ en la clasificación general.Harold Tejada parte como el mejor colombiano, ubicado en la casilla 12 a 15′49″; Santiago Buitrago es 15 a 34′23″ y Egan Bernal es 18 a 41′25″.