¡Bombazo desde Europa! Egan Bernal cambiaría de equipo y acompañaría a estrella del ciclismo en 2026

Egan Bernal acaba de concluir la Vuelta España, en la que terminó en el puesto 21 de la general y además logró el triunfo de una etapa, siendo esta la primera gran victoria desde que sufrió el grave accidente a comienzos de 2022. Pero la aspiración del zipaquireño va más allá y buscará figurar nuevamente en lo más alto para optar por un título.

El ciclista de 28 años llegó al Ineos (antes Sky) en 2018 procedente de la escuadra italiana Androni Giocattoli-Sidermec. En 2022, luego de ganar el Tour de Francia en 2019, y el Giro de Italia en 2021, renovó su contrato, que va hasta diciembre de 2026.

Egan tendría acuerdo con nuevo equipo

En la mañana de este viernes 19 de septiembre trascendió la información que entregó el periodista de RAI Italia, Beppe Conti, quien dio a conocer que el colombiano tiene un acuerdo con el Visma, equipo del danés Jonas Vingegaard. Bernal sería el gregario de lujo para el danés en la búsqueda de lograr el Giro de Italia en 2026, pues plantea retirarse.

“Según el periodista turinés, que habló ayer en RadioCorsa, el reciente ganador de la Vuelta a España tendrá un nuevo gregario excepcional la próxima temporada para ayudarlo a atacar el Giro de Italia: Egan Bernal. El colombiano acompañaría al escalador danés principalmente en la Corsa Rosa, donde podría enfrentarse a Tadej Pogačar por primera vez, según lo que informó Conti durante la transmisión”, replicó el medio Cycling Pro

Por su parte, AS de España comentó: “Radio Corsa pudo establecer que el danés le habría solicitado a la dirigencia del Visma Lease a Bike el fichaje de Egan Bernal como un hombre clave para las grandes vueltas, a pesar de que el colombiano tiene contrato vigente con el Ineos Grenadiers hasta finales del 2026”.

Jonas Vingegaard y Egan Bernal a su rueda / Getty Images / Dario Belingheri Ampliar

En desarrollo...