¿Qué colombianos estarán en el Mundial de Ciclismo de Ruta de 2025?

África acogerá por primera vez los Campeonatos del Mundo de Ruta UCI, en la edición 2025. Será en la capital de Ruanda, Kigali, de la semana del 21 al 28 de septiembre, dando la bienvenida a la competición a corredores elites, Sub-23 y juveniles que conformarán los equipos de cada selección. Esto en el marco de la globalización del ciclismo, en un momento en la que los africanos aparecen cada vez más en los triunfos internacionales.

¿Qué ciclistas hacen parte de la delegación colombiana?

La delegación colombiana contará con 14 pedalistas que representaran el país. Bajo la dirección del seleccionador David Vargas, que conformó un grupo sólido, pero diverso, en los que se destacan nombres reconocidos, con el espacio también para la juventud y la experiencia, con el objetivo de dejar en alto el nombre de la Tricolor nacional en tierras africanas.

Iniciando por la categoría elite masculina, que contará con la presencia de Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021; Harold Tejada, mejor representante del país en la reciente Vuelta España (12) y Brandon Rivera, del INEOS Grenadiers. Estarán acompañados de Walter Alejandro Vargas, seis veces campeón panamericano de la contrarreloj.

En el grupo de los jóvenes en la categoría Sub-23, Colombia contará con Juan Felipe Rodríguez Contreras, campeón de la Vuelta de la Juventud 2025. Contreras también fue tercero de la general y ganador de la cuarta etapa en la Ronde de l’Isard. A su vez, Jaider Muñoz Restrepo también estará presente y fue campeón de la montaña en la Ronde de l’Isard, ganador de la quinta y sexta etapa en la Vuelta de la Juventud 2025.

La delegación tendrá la presencia de dos promesas del ciclismo nacional, Jerónimo Calderón Palacio y Kevin Andrés Estupiñán Vargas, que van por primera vez a una competencia Mundial de Ciclismo y tendrán la oportunidad de medirse ante los mejores juveniles del planeta.

La cuota femenina para este Mundial de Ciclismo de Ruta la encabeza Paula Patiño Bedoya, que viene de competir en el Giro d’Italia Women, fue sexta en la general de la Volta Ciclista a Catalunya y ocupó el puesto once en el Tour de Romandie Féminin. También estará la campeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2025, Diana Peñuela Martínez, quien además se coronó en la contrarreloj a nivel nacional de la Vuelta al Tolima y de la Clásica de Rionegro.

Juliana Londoño, campeona panamericana y nacional de ruta, junto a Natalia Garzón Cifuentes, doble campeona nacional de ruta y contrarreloj Sub23, y medallista de oro en la contrarreloj de los recientes Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, son la representación nacional en la categoría Sub-23 femenina.

En la categoría juvenil, la Tricolor tendrá a la doble campeona panamericana de ruta Luciana Osorio Betancur y la subcampeona panamericana de la contrarreloj Estefanía Castillo López.