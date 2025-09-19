Hacen llamado urgente a la Procuraduría por aumento de violencia contra mujeres en Atlántico

La diputada del Atlántico, Alejandra Moreno, hizo un enérgico llamado a la Procuraduría General de la Nación para que refuerce la vigilancia y garantice la efectividad de las políticas públicas de género en el departamento, ante el preocupante aumento de casos de violencia contra la mujer registrados en los últimos días.

Moreno también solicitó un informe detallado de las acciones, planes y programas ejecutados por la Procuraduría Regional en los últimos tres años, relacionados con feminicidios y homicidios de mujeres.

“Estoy haciendo un llamado a la Procuraduría General de la Nación, que es el ente responsable de esta tarea. Es urgente reactivar la mesa de revisión de la Ley 1257 de 2008, en la cual están articulados los protocolos y las acciones preventivas en materia de violencia de género”, expresó la diputada.

La diputada Moreno también agregó que “necesitamos que la Procuraduría vuelva al Atlántico para revisar cómo se está implementando esa ley, en qué estado estamos, cómo vamos, y qué medidas tomar para evitar que más mujeres sigan siendo víctimas de violencia”, añadió.

Más de 40 mujeres asesinadas en lo corrido del 2025 en el Atlántico

La diputada Alejandra Moreno recordó que, en lo que va del año, 40 mujeres han sido asesinadas en el departamento del Atlántico, una cifra que calificó como alarmante. Rechazó que muchos de estos casos permanezcan en la impunidad, y advirtió que esta situación refleja graves fallas en la protección y atención a las víctimas de violencia de género.

“Hoy tenemos 40 familias enlutadas, otras con mujeres luchando por su vida en cuidados intensivos. Y a eso se suma la dolorosa situación de niños y niñas huérfanos, hijos de mujeres asesinadas. No podemos seguir teniendo estas cifras tan desgarradoras”, concluyó.

Finalmente, la diputada cuestionó las falencias en la ruta de atención a las víctimas, advirtiendo que, pese a esfuerzos previos, la violencia contra las mujeres no solo persiste sino que sigue en aumento, dejando a muchas expuestas ante sus agresores.