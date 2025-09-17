Mujer resulta herida con arma blanca durante riña con su expareja, en Barranquilla

Una mujer herida fue el saldo que dejó una riña en el barrio San Isidro, de Barranquilla, este martes 16 de septiembre.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El hecho se reportó en la calle 53 con la carrera 24, cuando la víctima, identificada como Sheilyn Camila Monroy Turizo, de 21 años, tuvo una riña con su expareja, de acuerdo con un reporte preliminar de la Policía.

En ese momento el hombre, con un arma blanca, al parecer, agredió a la mujer en seis ocasiones.

Las heridas ocasionadas

Los moradores llevaron a Monroy Turizo a la Clínica Murillo, donde los médicos confirmaron las lesiones en la región escapular derecha, muslo derecho, brazo derecho, en la región abdominal, una más en la dorsal lado derecho, y la última en el hombro derecho.

Las autoridades confirmaron que el presunto agresor huyó del sitio y ahora es buscado.