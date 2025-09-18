“En 2025 aumentó la extorsión digital en Colombia, con más de 4.500 casos”: Policía Nacional

XIV Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión, en Barranquilla. Foto: tomada de la cuenta Oficial de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Colombia.

La Policía Nacional advierte que aumentó la extorsión digital en Colombia. Asimismo, que han evitado el pago de más de 47.8 millones de dólares en los últimos meses.

En lo que va de este año, la extorsión clásica asciende al 44%, pero la digital llegó al 56%, lo que representa un aumento del 17% con 4.573 casos, pero de estos el 78% es una extorsión tentada, es decir, que no se pudo materializar.

¿Cuánto pago se ha evitado contra esta modalidad de extorsión?

Asimismo, la Policía sostuvo que se evitó el pago de 47.8 millones de dólares tras la asesoría a personas y empresas.

Así lo indicó el coronel Edgar Andrés Correa, director (e) de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía, durante el XIV Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión, que se desarrolla en Barranquilla.

“Nosotros asesoramos y llevamos a la persona para que no pague, que es el objetivo fundamental”, dijo el coronel.

Por otra parte, sostuvo que, según el Foro Económico Mundial, se espera que los ataques de cibercrimen generen 10.5 billones de dólares en pérdidas.

En la Unión Europea se estima que el 1.6% del PIB se va a perder por estos ataques.

Agregó que en Colombia el 49% de las instituciones públicas advierten que no tienen la capacidad, ni la infraestructura necesaria para frenar estos ciberdelincuentes.

“El último año, el Gaula en Colombia registra 133 ataques masivos a diferentes empresas, con el fin de capturar su información y posteriormente ser extorsionados para recuperarla”, finalizó.