Grupo Argos crece 161% y los accionistas ganan más de $1,5 billones tras el cierre de la escisión

Medellín

El Grupo Argos ha informado que la culminación de la escisión con el Grupo Sura ha dejado dividendos importantes a sus accionistas; además, ha permitido que en el 2025 tenga un incremento del 161% en comparación con el año anterior en el mismo periodo. Así mismo, la acción ha triplicado su valor tomando como referencia los dos últimos años. Recalca que el grupo económico no solo se debe a transacciones enfocadas en un 100% a la infraestructura, sino que también se debe a un sólido desempeño de los negocios efectuados.

“Excluyendo los eventos no recurrentes, el EBITDA llegó a COP 1,5 billones, creciendo 6%, mientras que la utilidad neta alcanzó COP 514.000 millones, con un incremento del 161% frente al mismo periodo del año anterior”, explicó en un comunicado.

Y agregó: “Tras el cierre del Proyecto de Escisión, el portafolio de los accionistas de Grupo Argos se ha valorizado más de COP 1,5 billones, incluyendo sus acciones en Grupo Argos y Grupo Sura. Los accionistas recibirán, además, un 50% más de dividendos hasta enero de 2026, teniendo en cuenta los pagos correspondientes a Grupo Sura”,

También recordó que este segundo trimestre la aseguradora Fitch Rating y S&F Global conformaron la máxima calificación crediticia.

Ante este positivo panorama, el presidente, Jorge Mario Velásquez, apuntó: “Grupo Argos ha iniciado una nueva etapa que creó un círculo virtuoso para la compañía, sus accionistas y el mercado de valores. La organización fortalece su capacidad para atraer capital y ejecutar un portafolio de proyectos cercano a COP 40 billones, todos sus accionistas, además de mantener su participación en la compañía acrecentada en más de 20%, cuentan ahora con una participación directa en Grupo Sura, y, finalmente, el mercado de capitales colombiano se beneficia con una especie con un flotante cercano al 100% y con mayor liquidez de la acción.”

Empresas dentro del conglomerado

Cementos Argos: liberó COP 1,4 billones en beneficio directo para sus accionistas, esto luego de que terminara la escisión por absorción de su participación en Grupo Sura.

Celsia: durante el segundo trimestre del año, esa empresa reportó ingresos por COP 1,3 billones y un EBITDA de COP 442.000 millones, alcanzando un margen EBITDA de 33,6% tras la normalización de la generación hídrica.

Odinsa: tuvo ingresos por COP 159.000 millones, creciendo un 65%, un EBITDA de COP 101.000 millones, aumentando un 69%, y una utilidad neta de COP 87.000 millones, un 92% más que en el mismo periodo de 2024, impulsados por valorización de sus activos.