“Gaitán no es bandera de criminales”: Nieta de Jorge Eliécer Gaitán

Bogotá

Luego de que el Gobierno y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo, emitieran un comunicado anunciando los primeros acuerdos en medio de las conversaciones de paz que adelantan, María Gaitán aseguró Gaitán no es bandera de criminales.

“Con profundo dolor y absoluta indignación rechazo la cínica instrumentalización del gaitanismo por parte del grupo criminal conocido como Clan del Golfo. Es un agravio histórico que la delegación del Gobierno colombiano, con lenguaje evasivo, facilite que esta organización se autodenomine con un nombre que mancilla y violenta el legado de Jorge Eliécer Gaitán”.

Dice que es un agravio histórico que la delegación del Gobierno colombiano, con lenguaje evasivo, facilite que esta organización se autodenomine con un nombre que mancilla y violenta el legado de Jorge Eliécer Gaitán.

“Al incluir sistemáticamente esa autodenominación en documentos oficiales, se agrede el buen nombre de Gaitán y de sus seguidores, además de borrar la frontera entre justicia y criminalidad. Así se autoriza a un grupo terrorista, como el propio presidente Petro lo calificó en agosto pasado, a reescribir la historia del país a su conveniencia. Permitir que un grupo criminal use el gaitanismo como bandera confunde a la opinión pública y desvirtúa sus principios políticos de restauración moral y democrática”.

María Gaitán la nieta de Jorge Eliécer Gaitán hace un llamado urgente a que no adopten, ni reproduzcan el nombre con el que esta organización criminal pretende legitimar y pide que le sigan llamado Clan del Golfo.