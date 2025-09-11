“El gaitanismo nunca ha sido ni será bandera de la violencia”: Familia de Jorge Eliécer Gaitán

Bogotá

Luego de que el Gobierno Nacional reconociera al Clan del Golfo como un Grupo Armado Organizado y lo llame ahora Ejército Gaitanista de Colombia, la familia de Jorge Eliécer Gaitán, rechazó esta designación.

“El gaitanismo es sinónimo de democracia, de resistencia pacífica y de la voz del pueblo. Nunca ha sido ni será bandera de la violencia. El uso de su nombre por parte del Clan del Golfo busca confundir a la opinión pública para construir una fachada política que encubra sus acciones ilícitas y criminales.”.

Aseguran que Gaitán dedicó su vida a la restauración moral y democrática de Colombia. Su asesinato y la violencia ejercida contra sus seguidores marcaron el inicio de un genocidio político cuyas heridas aún persisten. Ese momento de la historia da origen al conflicto armado interno.

“Es una ofensa profunda e irreparable a su memoria y a los principios que el gaitanismo aún representa. Que un grupo armado, ilegal y criminal busque hoy presentarse bajo esa bandera no solo es una manipulación ruin, sino una ofensa a la memoria de quienes entregaron su vida en nombre de esa causa”.

Le piden al Gobierno Nacional ser muy cuidadoso en los términos que utilizan para referirse a los grupos al margen de la ley.

“Se hace un llamado a defender la memoria de quienes lucharon por un país mejor y no permitir que se pervierta su legado por quienes violan los derechos humanos y buscan el poder a través de la violencia y el terror”.

La familia de Jorge Eliécer Gaitán le exige a la delegación de Gobierno Nacional en el espacio de conversación que adelanta con el Clan del Golfo, que retire la palabra Gaitanista del nombre de esta estructura criminal.