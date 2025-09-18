Primeros puntos acordados en diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo

Se conoce la primeros puntos en medio de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo.Desde Doha, capital del Estado de Qatar, los grupos han definido:

En el ámbito territorial:

1. Los municipios piloto para desarrollar la etapa de construcción de confianza serán Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó)

2. Los Niños, Niñas y Adolescentes son el primer piso para la construcción de paz y, por tanto, el grupo armado se compromete a respetar sus derechos.3. ⁠Se establecerá un piloto de sustitución de cultivos en los cinco municipios priorizados para la construcción de confianza.

En el ámbito nacional:

1. El (a)EGC se compromete a respetar el desarrollo del proceso electoral.

2. Asimismo, el (a)EGC se compromete a no interferir en la Acción Integral Contra Minas Antipersona AICMA.

3. El (a)EGC se compromete a promover el respeto a los principios del DIH