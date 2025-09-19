Flores y chocolates entre los regalos más apetecidos para celebrar amor y amistad en el Quindío

Armenia

Este fin de semana se celebra una de las fechas más importantes comercialmente la del amor y la amistad, precisamente la directora de Fenalco en el departamento Diana Patricia López indicó que son altas las expectativas para el comercio del departamento por la dinámica económica que genera.

Explicó que las flores, los chocolates son los productos más regalados y los restaurantes tienen una alta demanda porque también son epicentro de la celebración.

Afirmó que los ciudadanos están dispuestos a invertir un valor superior a los 50 mil pesos en los productos para regalar en el marco de la celebración.

“Llegó el día del amor y la amistad este sábado celebrándolo como siempre. Casi más del 80% van a celebrar ese día. Lo que más va a comprar la gente es la bisutería, restaurantes, flores, chocolatería. Eso es lo que más van a a comprar y es de 50.000 pesos en adelante. Ya se hizo una encuesta", informó.

“Ustedes saben que hasta las oficinas juegan a amigo secreto. Y hoy en las familias juegan a amigo secreto. Entonces, queremos con esto se va a mover la economía del departamento, amor y amistad. La gente ya está comprando los regalitos, Entonces, el comercio se viene con todo", mencionó.

Invitó a la comunidad a comprar local para impulsar el comercio quindiano por eso los regalos y las invitaciones para los juegos de amigos secreto deben hacerlas en el departamento.

“Esperemos que la gente compre acá en el Quindío, no se nos vaya para otras partes y que sigamos moviendo la economía del departamento. Todo, que me regalen flores, que me inviten a comer, que me consientan, que nos den ropa, porque las mujeres nos encantan, la bisutería, todo, lo que nos fascina", manifestó.

Añadió: “Los centros comerciales están listos, el centro de Armenia está preparado, tienen todos los productos, los colores y sabores, toda la calidad, así que compren y compren acá en El Quindío y mañana es el día de celebraciones. Mucha gente va a jugar y va a destapar el amigo secreto en las oficinas y en las familias también se está jugando ese amigo secreto. Así que a celebrar este fin de semana con toda y que compren, sigan comprando al Quindío".

Espera el balance sea muy positivo para el sector comercial del departamento.