Mintransporte anunció campaña para prevenir accidentalidad durante el mes de amor y amistad

Ante esta festividad, el Gobierno Nacional intensificará su presencia en terminales, aeropuertos y estaciones de cable de más de 30 ciudades.

Foto: Ministerio de Transporte

Manuela Navarro

El Ministerio de Transporte anunció que espera la movilización de 9.3 millones de vehículos en terminales, aeropuertos y estaciones de más de 30 ciudades, durante el mes de septiembre de 2025.

Por este motivo la Superintendencia de Transporte anunció que intensificará su presencia en terminales, aeropuertos y estaciones de cable debido al incremento de accidentalidad en esta celebración.

Las terminales de transporte terrestre que mayor flujo de pasajeros registra son:

  • Bogotá
  • Medellín
  • Cali
  • Pereira
  • Armenia

Por lo que se espera la movilización de 3.078.967 pasajeros en 353.074 vehículos desde estas ciudades.

“La celebración del mes del Amor y la Amistad en septiembre conlleva a que se aumente el flujo de pasajeros a través de infraestructuras como terminales, aeropuertos, cuerpos de agua y estaciones de cable, por ello, enfocamos nuestra atención en el acompañamiento a los empresarios en cuanto al cumplimiento de las normas, y en la protección de los usuarios del sector. Por ello, hacemos especial presencia en las terminales de Bogotá, Medellín, Cali, Armenia y Pereira a través de socializaciones, intermediaciones y orientaciones”, dijo el Superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave.

Acciones por parte de las autoridades

Además, la Supertransporte acompañará a las autoridades de tránsito y transporte en la realización de 202 operativos de inspección. Por lo que se llevarán a cabo 13 operativos al transporte de carga, 26 al transporte escolar, 57 en vías, 12 en peajes y 94 en terminales de transporte terrestre.

En estas inspecciones se verificará el estado de los vehículos y su documentación:

  • Seguros
  • RCE
  • RCC
  • RTM
  • SOAT
  • Tarjeta de operación
  • Licencia de conducción

A su vez se realizará la verificación de contratos de transporte y de requerirse suscripción de convenios de emergencia, verificación de alcoholimetría, validación capacidad transportadora según tarjeta de operación, verificación de que no exista sobrecupo, ni adecuación de sillas y relevo de conductores con trayectos de cada 8 horas, verificación de presencia de ambos conductores o evidencia del punto donde se realizará el relevo.

