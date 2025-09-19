Nueva EPS acumula la mayor parte de la deuda de 32 billones de pesos del sistema: Jorge Toro

Jorge Toro, director de la Asociación de IPS de Colombia, denunció la falta de transparencia financiera de Nueva EPS desde 2023, asegurado que la empresa acumula la mayor parte de la deuda de 32 billones de pesos de las EPS del país.

“En el caso puntual de la nueva EPS, nosotros lo que hemos salido a plantear después del informe es que para que el mayor parte de tranquilidad que podemos tener los prestadores es que conozcamos los estados financieros. Una empresa se sabe claramente con estado financiero si es viable o es inviable, pero desde el 2023 no conocemos estados financieros de la nueva EPS", afirmó.

Noticia en desarrollo