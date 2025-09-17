Fiscalía rastrea bienes de los exdirectivos de la Nueva EPS

Exdirectivos de Nueva EPS imputados por presuntamente ocultar 14 millones de facturas por más $70 mil millones de deuda con las IPS

EL DATO DE JOSÉ ANDRÉS

La dirección Anticorrupción de la Fiscalía compulsó copias a la Dirección Especializa de Extinción de Dominio para rastrear varios bienes del expresidente de la Nueva EPS José Fernando Cardona Uribe, del exvicepresidente financiero, Juan Carlos Isaza Correa; de Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas. El ente acusador indaga por un posible origen ilícito de varios bienes que ellos adquirieron.

¿Cuántos y cuáles son? No se sabe aún porque es materia de reserva. Lo que sí pudo establecer Caracol Radio, es que se trataría de cuantiosos bienes que, presuntamente, estos exdirectivos movieron días previos a la imputación de cargos que se llevó a cabo en febrero de este año.

Resulta que, el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal (ley 906) prohíbe a los imputados enajenar bienes durante los seis los (6) meses siguientes a la formulación de la imputación. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que, hay indicios de que presuntamente, por esos días previos a la imputación se movieron estratégicamente varios bienes de los exdirectivos.

Indagan por la revisoría fiscal

Caracol Radio pudo establecer que la Fiscalía tiene abierta otra línea de indagación previa. Y se trata de la revisoría fiscal de la época.

Se indaga por los mismos delitos por los que estos cuatro exdirectivos van a juicio. Es decir, por peculado por apropiación; fraude procesal; falsedad en documento privado y omisión de control en el sector salud.