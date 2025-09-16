“La salud de los afiliados está asegurada”: Nueva EPS luego de informe de la Contraloría

Nueva EPS se pronunció sobre las investigaciones que adelantan distintos entes de control, en este caso la Contraloría, que recientemente emitió un informe preliminar sobre la situación financiera de la entidad.

El mensaje se centró en dar un parte de tranquilidad a los afiliados a la EPS mientras avanzan las indagaciones, y afirman la prestación de los servicios, está asegurada.

“La salud de nuestros afiliados está asegurada. La investigación que adelantan los entes de control no afecta la continuidad de los servicios de salud que ofrecemos, llegamos con el compromiso de desarrollar un trabajo de estabilización de pagos y la reapertura de servicios en la que hemos venido avanzando y que nos permite asegurar que Nueva EPS continua su operación”, dijo Gloria Polania, interventora de Nueva EPS.

También informó que ya adelantan un plan con prestadores de salud, para revisar y legalizar los pagos realizados por servicios ya prestados y que se definen en el informe mencionado como anticipos, tal y como lo ordenó la Superintendencia de Salud.

“Con ello, se deben establecer cifras claras de los pagos realizados desde el inicio de su intervención, cuyo objetivo principal se concentra en pagar a los prestadores en todo el territorio nacional, no solamente en las ciudades, con estrategias cómo el Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública que incrementó el porcentaje de las postulaciones realizadas a 527 ESE del país y busca un giro constante”, señaló la interventora.

De igual forma entregó un balance de los giros que se han realizado en los últimos meses, exactamente, entre agosto y lo corrido del mes de septiembre ya se han girado $2.7 billones en todo el país, especialmente hacia departamentos que presentaban cierres de servicios como Valle del Cauca, Caldas, Montería, Norte de Santander y Risaralda, y en los que se logró la reapertura de servicios de clínicas como Valle de Lili, SES de Caldas, Angiografía de Occidente, Hospital Universitario Erasmo Meoz, San Rafael, entre otros.