Colombia sorprende entre los más solicitantes de boletos para el Mundial 2026

La Selección Colombia logró su séptima clasificación a una Copa del Mundo tras vencer a Bolivia por Eliminatorias, y su afición se lo ha hecho saber en el sorteo de la primera fase de venta de boletos de la FIFA.

Con solo diez días de participación, la máxima autoridad del fútbol mundial informó que ha recibido más de 4.5 millones de solicitudes, en todo el mundo, y Colombia se ha mantenido desde el inicio dentro de los diez más activos en la plataforma.

Le puede interesar: FIFA toma fuerte determinación con Deportivo Pereira: Así se verá afectado el equipo

El ranking de solicitantes mantiene a las selecciones anfitrionas (Estados Unidos, México y Canadá) entre los primeros puestos.

Países más solicitantes para el Mundial 2026

Por detrás de Brasil y Argentina, Colombia es la última selección sudamericana dentro del ‘top 10′ de solicitantes.

Por medio de las redes sociales oficiales de FIFA, la entidad comunicó:

Noticia relacionada: Ranking FIFA oficial 2025: Nuevo puesto de Colombia tras lograr la clasificación al Mundial 2026

“El mundo entero desea formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 26, el torneo más grande, inclusivo y emocionante de la historia. Aficionados de Canadá, México y Estados Unidos, así como de países grandes y pequeños de los cinco continentes, ansían asistir a partidos en los tres países anfitriones, lo que demuestra una vez más la capacidad de unión del futbol. Y en 2026, con partidos entre 48 selecciones en 16 extraordinarias ciudades, el mundo se reunirá en Norteamérica como jamás se ha visto”, agregó.

Comunicado completo

Estados Unidos México Canadá Alemania Inglaterra Brasil Argentina Colombia España Italia

Lea también: Hinchas colombianos, entre los que más se han postulado por boletas para el Mundial del 2026

De acuerdo con la página del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuando inicie la venta oficial se podrán adquirir entradas para la fase de grupos desde 60 dólares.