Hinchas colombianos, entre los que más se han postulado por boletas para el Mundial del 2026

El pasado 10 de septiembre la FIFA abrió el proceso de postulación para todos los aficionados del mundo por boletas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El único requisito para poderse postular a este sorteo es ser cliente de Visa, uno de los patrocinadores del certamen.

Hasta el próximo 19 de septiembre estará abierto el proceso, posterior a ello se realizará un sorteo y a finales del presente mes se le notificará a cada persona que haya ganado dicho sorteo, para ya en octubre poder adquirir las boletas.

Tras el primer día de inscripción, la FIFA anunció, a través de su página web, que habían recibido más de 1.5 millones de postulaciones, informando, además, cuáles son los países cuyos aficionados se han mostrado más interesados.

Colombia, entre los países con más postulaciones

Dejando de lado a los tres locales, Estados Unidos, México y Canadá, Colombia se encuentra entre los países cuyos aficionados más se han postulado por las boletas para la próxima Copa del Mundo. Otros países con tradición futbolera también se encuentran ese listado.

“Hasta ahora la mayor demanda corresponde a aficionados ubicados en los siguientes países: Canadá, Estados Unidos y México, seguidos por los de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania”, informó la FIFA en su página web.

“Este gran número de inscripciones recibidas es prueba del enorme entusiasmo que suscita la Copa Mundial de la FIFA 26 en todo el mundo y de hasta qué punto está llamado este torneo a marcar un antes y un después en la historia del fútbol”, informó al respecto Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial.