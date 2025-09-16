Extraordinario ascenso de Egan Bernal en el Ranking UCI tras la Vuelta 2025: Principales posiciones

Egan Bernal durante la sexta etapa de la Vuelta España / Getty Images / Tim de Waele

Terminada la Vuelta a España, última carrera de tres semanas del año, se presentaron modificaciones significativas en el Ranking de la UCI. El escalafón mundial continúa siendo comandado por el esloveno Tadej Pogacar, vigente campeón del Tour de Francia.

El danés Jonas Vingegaard, ganador de la competencia y quien suma ya tres títulos en carreras de tres semanas (dos Tours de Francia), ascendió al segundo lugar del listado, desplazando al neerlandés Mathieu Van Der Poel, quien cayó a la cuarta posición. El podio lo completa el también danés Mads Pedersen, que conservó dicha posición respecto a la última actualización.

¿Cómo le fue a los colombianos?

Egan Bernal, ganador de la etapa 16 de la Vuelta a España, su primer triunfo en grandes vueltas tras más de cuatro años, fue el colombiano que más posiciones escaló en el Ranking UCI, manteniéndose como el mejor ciclista del país en dicho listado.

Bernal ascendió 28 lugares tras su participación en la Vuelta, pasando de la casilla 79 del escalafón al puesto 51. Con este ascenso, el ciclista del Ineos pasó a ser el tercer mejor latinoamericano del listado, solo lo superan el mexicano Isaac Del Toro, quien es sexto, y Richard Carapaz, en el puesto 37.

Santiago Buitrago, quien terminó en el puesto 15 de la ronda española, también tuvo una mejora significativa, remontando 26 posiciones para ahora situarse 71. Ambos se mantiene como los únicos dos corredores colombianos en el Top 100 del Ranking.

Harold Tejada también remontó más de 20 posiciones en el escalafón, 24 en total. El corredor del Astana, mejor colombiano en la clasificación general de la Vuelta a España al terminar 12, figura ahora en la casilla 123, siendo el cuarto mejor colombiano del Ranking UCI, tras Einer Rubio que ocupa el 113.

¿Cómo va Nairo Quintana?

Nairo Quintana, que se perdió la Vuelta a España por una dura caída que sufrió en la Vuelta a Burgos que lo tuvo un mes y medio fuera de la competencia, figura en el puesto 410 del listado, cediendo 21 lugares desde la última actualización.

Principales posiciones del Ranking UCI