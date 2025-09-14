Clasificación final de la Vuelta España: Así terminaron Bernal, Tejada, Buitrago y demás colombianos

La Vuelta España no tuvo un desarrollo normal debido a protestas pro Palestina que llevaron a detener antes de lo previsto hasta 3 etapas. Una de esas fue la última, en la cual se coronaba Jonas Vingegaard como ganador de la competición y, al final, no pudo recibir el trofeo en la ceremonia establecida.

Las autoridades ya estaban al tanto de lo que podía ser el saboteo en la jornada de este domingo, en la que los pedalistas iban a recorrer 103.6 kilómetros entre Alalpardo y Madrid. Justamente el pelotón iba ingresando a la capital española cuando se presentó la manifestación que llevó a neutralizar la carrera a falta de 57.2 kilómetros.

¿Cómo quedó la clasificación general?

Al cancelarse la etapa 21, la clasificación final termina siendo la del día sábado. Allí, Jonas Vingegaard concluyó con un acumulado de tiempo de 72 horas, 53 minutos y 57 segundos, seguido por Joao Almeida a 1 minutos y 16 segundos. El podio lo cierra el británico Thomas Pidcock, a 3 minutos y 11 segundos.

En cuando a los colombianos, el mejor fue Harold Tejada en el puesto 12 a 21 minutos y 31 segundos del primer lugar. Santiago Buitrago, quien estuvo dentro del top 10 por varias etapas, concluyó en al casilla 15 a 45 minutos, 38 segundos, mientras que Egan Bernal acabó de 17 a 46 minutos y 26 segundos.

Un poco más atrás, fuera del top 20 terminaron Juan Guillermo Martínez, de rescatable labor en su primera participación, acabando en la casilla 54 a 2:27:08, mientras que Brandon Rivera fue 80 a 3:01:23. Vale la pena mencionar que se retiraron Estaban Chaves y Sergio Higuita.

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Team Visma 72:53:57 2. Joao Almeida UAE Team +1′16″ 3. Thomas Pidcock Q36.5 Pro +3′11″ 12. Harold Tejada Astana +21′31″ 15. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +45′38″ 17. Egan Bernal INEOS +46′26″ 54. Guillermo Martínez Team Picnic +2h27′08″ 81. Brandon Rivera INEOS +3h01′23″

