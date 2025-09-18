TransMilenio y “Epa Colombia” logran acuerdo conciliatorio por daños a estación Molinos en 2019

Colombia

TransMilenio S.A. y Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, alcanzaron un acuerdo conciliatorio tras el incidente de reparación integral por los hechos del 22 de noviembre de 2019, cuando la influencer destruyó equipos e instalaciones de la estación Molinos durante el paro nacional.

Según informó la entidad, los daños ocasionados fueron valorados en $467 millones. La fórmula de conciliación combina un componente económico, medidas simbólicas y un programa de justicia restaurativa.

Compromisos asumidos

Entre las obligaciones que Barrera deberá cumplir están:

Pago de $100 millones en efectivo a favor de TransMilenio.

Presentar excusas públicas a la ciudadanía.

Elaborar y difundir videos educativos para promover la cultura ciudadana y el cuidado del sistema.

Desarrollar labores de pedagogía y servicio social con usuarios en estaciones y troncales.

Enfoque restaurativo

Para TransMilenio, este acuerdo “refleja el compromiso de la Entidad con mecanismos innovadores de justicia restaurativa que no solo garantizan la reparación del daño, sino que promueven la reconciliación social, la responsabilidad ciudadana y el fortalecimiento de la cultura del respeto en el transporte público”.

No implica libertad automática

La empresa aclaró que el pacto no garantiza la libertad definitiva de Daneidy Barrera:

“Este acuerdo no implica automáticamente que la señora Barrera obtenga su libertad definitiva, pues ello es competencia exclusiva de los jueces que conocen del caso”.

TransMilenio reiteró que vigilará el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el marco de esta conciliación.