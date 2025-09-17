Justicia

Epa Colombia cambió de abogado: Francisco Bernate renunció a liderar su defensa

La influencer y empresaria cumple una pena de 5 años y 2 meses de prisión 

Epa Colombia (Fotos: Colprensa).

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, ya no es representada legalmente por Francisco Bernate Ochoa, luego de que el reconocido jurista decidiera renunciar a liderar su defensa.

Bernate Ochoa le confirmó a Caracol Radio que decidió dar un paso al costado desde el pasado 15 de julio, luego de que se concretara el traslado de Barrera Rojas desde la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, a la escuela de Carabineros de la Policía.

Actualmente, la influencer y empresaria cumple una pena de 5 años y 2 meses de prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia por vandalizar Transmilenio en el Paro Nacional del 2019. Enfrenta cargos por instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial y daño en bien ajeno.

De hecho, la última carta que se juega ante la justicia, fue interpuesta por el abogado Víctor Mosquera Marín que solicitó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez que revisé una tutela que buscan sacarla de prisión.

En concreto, piden que se revise la condena, en especial lo relacionado con el delito de instigación a delinquir con fines terroristas por el que se le halló culpable.

“Este delito no corresponde al actuar reprochado a la accionante pues la infracción que cometió y por la cual ha manifestado públicamente su arrepentimiento, corresponde al daño en bien ajeno agravado el cual condujo a la perturbación en servicio de transporte público, actividades a las que, de ninguna manera podían dárseles un alcance terrorista”, dice la misiva enviada a la Corte Constitucional

