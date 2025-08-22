Caso Epa Colombia: ¿Por qué se puede trasladar a condenada, de la cárcel a una guarnición militar?

El pasado 20 de agosto, el INPEC confirmó el traslado de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, de la cárcel ‘El Buen Pastor’ a la ‘Estación de Carabineros de la Policía’, donde continuará cumpliendo su condena.

Esta medida mantiene vigente la sentencia de 5 años y 2 meses impuesta por la Corte Suprema de Justicia tras los hechos ocurridos en 2019 durante el estallido social, cuando vandalizó una estación de Transmilenio en Bogotá.

Este caso ha generado debate político, especialmente luego de los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro en favor de su liberación. En este contexto, Caracol Radio habló con Dalila Andrea Henao, abogada litigante, magister en derecho penal y procesal penal, con en el fin de abordar las implicaciones de este traslado.

¿Por qué razones se puede trasladar a una persona condenada, de una cárcel a una guarnición militar?

Henao explicó que el traslado de un condenado a una guarnición militar o estación de Policía, como ocurrió con Daneidy Barrera, responde a decisiones adoptadas por el INPEC tras un análisis individual.

Según la experta, las cárceles en Colombia son espacios hostiles donde se presentan riesgos constantes que en ocasiones bordean la ilegalidad.

“Para una persona con el perfil de Barrera, que es una empresaria reconocida a nivel nacional, existen riesgos como por ejemplo la extorsión por parte de otras personas privadas de la libertad que tengan control al interior de los patios o de los pabellones en los que ella esté recluida”, agregó.

¿Qué factores de riesgo pesan en la permanencia de la Epa Colombia en una prisión?

De acuerdo con Henao, el caso de Barrera ejemplifica cómo la notoriedad de un recluso aumenta su vulnerabilidad en entornos carcelarios.

Los riesgos no se limitan a la extorsión, sino que incluyen amenazas a la integridad personal y situaciones que podrían ser explotadas por otros internos.

“Los ejemplos de situaciones de riesgo y de peligros son muchos, incluso se ha hablado de riesgos por la aparición de Daneidy, en videos que han sido filtrados a los medios y en redes sociales”, añadió.

En esta coyuntura, el traslado no es un privilegio, sino una medida preventiva que busca proteger la vida e integridad de la persona, sustentada en un estudio que, aunque no es público, recoge hechos y denuncias valorados por la autoridad penitenciaria.

¿Qué beneficios carcelarios puede recibir la Epa Colombia y es posible reducir su pena?

Henao explicó que los beneficios carcelarios en Colombia son variados, pero no aplicables a todos los casos debido a restricciones legales.

De esta forma, señaló que, aun así, todas las personas condenadas tienen la posibilidad de acceder a rebajas de pena mediante actividades de trabajo o estudio, lo cual se considera parte del tratamiento penitenciario.

Estos beneficios dependen de la situación particular de cada interno y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. Henao hizo énfasis en que la reducción de la condena no es automática, sino que está condicionada al compromiso real del condenado con el proceso de resocialización.

“La privación de la libertad se entiende como tratamiento penitenciario y tiene unas fases que, según su desarrollo, habilitan la posibilidad de permisos como salidas por horas e incluso la libertad condicional, pero depende de cada caso”, concluyó.