Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a una guarnición militar

La tarde de este miércoles 20 de agosto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- confirmó que Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Estación de Carabineros de la Policía.

“Por razones de seguridad” en esa guarnición militar seguirá cumpliendo la sentencia que le impuso la Corte Suprema de Justicia por vandalizar una estación de Transmilenio en Bogotá en medio del llamado ‘estallido social’ de 2019.

Su traslado se da luego de varios llamados que hizo el presidente Gustavo Petro para que la empresaria e influencer saliera de prisión.

Daneidy Barrera Rojas fue condenada a 5 años y 2 meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir confines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público.