Plan Semilla en Barranquilla: ¿quiénes pueden recibir hasta $5 millones? Serán 300 beneficiados

Mujer emprendedora accediendo a un curso virtual desde su trabajo (Getty Images) / andresr

La Alcaldía de Barranquilla, en alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla y la iniciativa GOYN (Global Opportunity Youth Network), lanzó el programa “Plan Semilla”, una estrategia que busca impulsar el emprendimiento juvenil, así como promover la inclusión productiva de personas en condición de discapacidad y sus cuidadores.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Ana María Aljure, gerente de Ciudad de la Alcaldía, destacó el propósito del programa como una herramienta concreta para fortalecer el tejido productivo y social del Distrito.

Más información ADRES suspende giros a cinco IPS fantasmas en el Atlántico

“Y ahora con esta nueva herramienta que es Plan Semilla, donde estas personas que tengan entre 17 y 34 años, que su negocio quede en la ciudad de Barranquilla, que adicional puedan tener, digamos, como una idea de negocio”.

¿Quiénes pueden participar?

El programa está dirigido a jóvenes entre 17 y 34 años, personas en condición de discapacidad y sus cuidadores, todos residentes en Barranquilla. Podrán aplicar quienes ya tengan un emprendimiento en funcionamiento o aquellos que cuenten con una idea de negocio estructurada y viable.

“Ese joven que toda la vida ha querido tener un negocio, un emprendimiento, que ya tiene una idea de negocio… por ejemplo, una floristería, coctelería, peluquería, barismo, lo que ellos consideren”, explicó Aljure.

“La Alcaldía de Barranquilla, si tiene un negocio estructurado —¿qué significa estructurado?— que tenga un modelo de negocio, que sepa que efectivamente tiene una clientela alrededor... ese es el tipo de idea de negocio que vamos a apoyar”.

¿Cómo funciona?

Plan Semilla seleccionará un total de 300 unidades de negocio, divididas en dos grupos:

150 emprendimientos ya en marcha , como tiendas, ventas de útiles escolares, panaderías, entre otros.

, como tiendas, ventas de útiles escolares, panaderías, entre otros. 150 ideas de negocio estructuradas, listas para iniciar.

Cada negocio seleccionado recibirá un apoyo económico de hasta 5 millones de pesos para fortalecer o lanzar su proyecto.

“En total son 300 emprendimientos a los cuales vamos a apoyar con un monto de hasta 5 millones de pesos. Óigase bien, 5 millones de pesos”, enfatizó Aljure.

¿Cuál es el objetivo?

La gerente de Ciudad dejó claro que más allá del apoyo económico, el programa busca generar un impacto social real:

“Nosotros les vamos a dar 5 millones de pesos para que crezcan, para que puedan seguir apostando y para que generen empleo”.

Plan Semilla forma parte de una estrategia más amplia de desarrollo económico e inclusión social en Barranquilla, alineada con los objetivos de crecimiento sostenible y generación de oportunidades para poblaciones vulnerables.

Próximos pasos

Las inscripciones están disponibles a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Barranquilla y la Cámara de Comercio de Barranquilla. Se recomienda a los interesados tener clara su idea de negocio, contar con elementos que demuestren su viabilidad y estar atentos a la convocatoria oficial.