Cayó en Bucaramanga hombre que usaba aplicaciones de citas para atacar y abusar de mujeres

Bucaramanga

La policía metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en vía pública a un hombre de 44 años señalado de utilizar perfiles falsos en aplicaciones de citas para engañar a mujeres y someterlas a agresiones físicas, sexuales y hurtos.

La detención se realizó en la calle 34 con carrera 33 del barrio El Prado en Bucaramanga, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Vetas.

Los hechos más recientes ocurrieron en abril de este año, cuando una mujer de 50 años conoció al capturado a través de una plataforma digital.

Tras ganarse su confianza el agresor la llevó hasta una zona boscosa en la vereda Los Cauchos en Floridablanca, donde la golpeó, le hurtó su celular e intentó accederla sexualmente.

La víctima fingió estar muerta para evitar ser asesinada, lo que permitió que el atacante huyera del lugar.

El proceso investigativo incluyó entrevistas, reconocimientos fotográficos, análisis técnicos y periciales que permitieron identificarlo y dar con su paradero.

El capturado registra antecedentes judiciales por hurto, porte ilegal de armas y receptación. Fue dejado a disposición de la Fiscalía y presentado ante un juez de control de garantías.

El comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero Salazar, reveló que este sujeto operaba con un patrón criminal reiterado.

“Este delincuente creaba perfiles falsos en redes sociales, engañaba a las víctimas con supuestas ofertas laborales o a través de aplicaciones de citas, y luego las llevaba a zonas boscosas donde las agredía. En este caso, la víctima logró sobrevivir simulando estar muerta. Se trata de un criminal altamente peligroso que generaba zozobra en el área metropolitana”, señaló el oficial.

Las autoridades reiteraron su compromiso en la protección de la vida y la dignidad de las mujeres, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia sexual o de género a través de la línea 123 o la línea nacional 155.