De servicio: Hay escasez de plaquetas en el Hospital Universitario de Santander

Bucaramanga

En el Hospital Universitario de Santander registra escasez de plaquetas, las cuales se necesitan para pacientes que están en tratamientos complejos, quienes dependen de estas donaciones.

Los bumangueses que quieran donar plaquetas pueden acercarse de 7:00 a.m a 5:00 p.m al Banco de Sangre del HUS. Sandra Milena Jaimes, directora técnica del hemocentro del hospital, señala:

“Cada día el banco de sangre del hospital hay pacientes que necesitan plaquetas para continuar sus tratamientos, niños y adultos en quimioterapia, personas con trasplantes, cirugías o con enfermedades hematológicas. Las plaquetas tienen una vida útil de sólo cinco días, lo que hace indispensable contar con donantes frecuentes".

Requisitos para donar plaquetas:

Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

Presentar el documento de identidad

Cómo es el procedimiento:

Según Jaimes este procedimiento dura entre 90 y 120 minutos, se lleva a cabo con equipos especializados que separan las plaquetas y devuelven el resto de la sangre al organismo. Antes del procedimiento siempre se realiza una entrevista y valoración médica confidencial, además de pruebas adicionales que garantizan la seguridad tanto del donante como del receptor.