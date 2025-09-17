En video: Hay alerta por hombres que están portando armas largas en un municipio de Santander
Las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los hombres.
Bucaramanga
En video quedó registrado un hecho que tiene en preocupación a la comunidad del municipio de Lebrija, en donde se observan hombres bajándose de una camioneta con armas largas, en esta zona rural del departamento y movilizándose en una motocicleta.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se pronunció ante el acontecimiento: “Este video está circulando WhatsApp, se obersevan hombres portando armas largas en el área metropolitana, hemos coordinado con la Fuerza Pública para actuar de inmediato”.
Las autoridades siguen investigando este hecho, para dar con el paradero de estos hombres y tomar medidas.