En video: Hay alerta por hombres que están portando armas largas en un municipio de Santander

Bucaramanga

En video quedó registrado un hecho que tiene en preocupación a la comunidad del municipio de Lebrija, en donde se observan hombres bajándose de una camioneta con armas largas, en esta zona rural del departamento y movilizándose en una motocicleta.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se pronunció ante el acontecimiento: “Este video está circulando WhatsApp, se obersevan hombres portando armas largas en el área metropolitana, hemos coordinado con la Fuerza Pública para actuar de inmediato”.

Este video está circulando en WhatsApp, se observan hombres portando armas largas en el área metropolitana, Hemos coordinado con la Fuerza pública para actuar en forma inmediata. Los santandereanos debemos rechazar esto en forma contundente y también a los oportunistas que hacen… pic.twitter.com/fZlp7vJRbB — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) September 16, 2025

Las autoridades siguen investigando este hecho, para dar con el paradero de estos hombres y tomar medidas.