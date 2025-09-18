Once Caldas vs. Independiente del Valle ¿Cuándo es el juego de vuelta por Sudamericana?

Once Caldas sigue haciendo historia en la Copa Sudamericana 2025. En su segunda participación en el torneo, el equipo quedó muy cerca de sellar el paso a semifinales, lo que representaría una gesta de gran magnitud para el país, pues desde 2016 un equipo colombiano no alcanza esa fase de un torneo Conmebol, con Nacional en la Libertadores en la que luego fue campeón.

Incluso el hecho de estar en la fase de cuartos de final ya es a tener en cuenta para el Blanco, pues también Nacional había sido el último en lograr estar en esta instancia en 2016. Pero la ilusión, luego de lo hecho en el juego de ida, va más allá de estar en la semifinal.

Once Caldas y un partido redondo en Quito

El equipo de Hernán Darío Herrera volvió a plantar un gran juego en calidad de visitante en el torneo y consiguió su quinta victoria en esta condición. Se impuso 0-2 a Independiente del Valle con un doblete memorable de Dayro Moreno, quien llegó a 10 anotaciones en el campeonato y se mantiene como el máximo artillero.

El primero de la noche lo convirtió al minuto 22’ luego de un centro de Juan David Cuesta. El goleador la tomó de primera intención y la mandó al segundo palo. Doce minutos más tarde, el conjunto ecuatoriano se quedó con un hombre menos al 34′ por la expulsión de Mateo Carabajal, quien le propinó un codazo en el rostro de Jeider Riquet.

En el inicio del segundo tiempo, con un Independiente que entró desconcertado, Mateo García puso un pase preciso para Dayro al espacio, quien controló dentro del área y definió de puntapié ante la salida del arquero.

Una diferencia de dos goles, y la ventaja de cerrar la llave en condición de local, le abre una posibilidad real a los Albos de estar en semifinales, donde se medirán ante el ganador de la llave entre Bolívar de Bolivia y Atlético Mineiro de Brasil.

🕢90+3' [IDV 0 - 2 ONC]



FINALIZA EL ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE QUITO!!! 🤍🤍🤍#MiVidaMiEquipo #CopaSudamericana pic.twitter.com/yro71tCnxE — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) September 18, 2025

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Once Caldas e IDV?

Once Caldas vuelve a jugar por Liga ante América en Cali este viernes 19 de septiembre, menos de 72 horas después del partido de ida ante Independiente. Una vez cumpla con el compromiso, pactado por la fecha 12 del campeonato, iniciará la preparación para el duelo de vuelta por Sudamericana.

Este tendrá lugar el próximo miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande de Manizales a partir de las 7:30 p.m. (hora de Colombia). El equipo espera un acompañamiento masivo por parte de la afición y la boletería ya está en su mayoría vendida.