🔴 IDV vs. Once Caldas EN VIVO por la ida de cuartos en Sudamericana: siga ACÁ la transmisión ONLINE

<b>Once Caldas</b> continúa su travesía continental en la Copa Sudamericana tras eliminar a Huracán (Argentina) bajo el marcador global de 4-1; esta vez, en Guayaquil frente a<b> Independiente del Valle</b>, por la ida de los cuartos de final. ‘El Matagigantes’ dejó a <b>Mushuc Runa </b>(Ecuador), en el camino, luego de imponerse desde el punto blanco (4-2) ante la paridad 2-2 en el global <b>Dayro Moreno</b>, el colombiano con más goles en la historia (370) y máximo artillero de la competencia con 8 tantos, es la principal arma en ataque para los dirigidos por el técnico Hernán Darío Herrera. Por su parte, <b>Claudio Spinelli</b>, con 15 goles en 25 partidos del campeonato doméstico, será la esperanza de gol para los locales.