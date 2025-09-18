Copa Sudamericana: Así quedó Dayro Moreno en la tabla de goleadores tras golazos ante IDV

Dayro Moreno besa la camiseta del Once Caldas tras uno de sus goles ante IDV. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images) / Franklin Jacome

Con sus 40 años recién cumplidos, Dayro Moreno continúan intratable y más vigente que nunca, no solo en el fútbol colombiano, sino también en el continente. El delantero tolimense convirtió dos golazos en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

A los 22 minutos del encuentro, Dayro cambió por gol un centro desde la banda derecha de Juan David Cuesta, rematando de primera de volea, con colocación y potencia, dejando sin respuesta al portero argentino Guido Villar.

BAILA MORENO, BAILA MORENO: Dayro apareció por el segundo palo y definió a la perfección para el 1-0 de Once Caldas sobre Independiente del Valle por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/XRXObAaxUH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Con un hombre menos en el campo y con espacios en el frente de ataque, el tolimense amplió la diferencia a los 49 minutos, controlando una gran asistencia de Mateo García al interior del área, para vencer nuevamente al portero Villar.

¡¡EL VERDADERO PIBE DE 40!! Dayro Moreno recibió en el área y definió para firmar su doblete y el 2-0 de Once Caldas vs. Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. ¡META BAILE!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ICEEa5pa2q — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Tabla de goleadores de la Copa Sudamericana

Con este doblete, Dayro Moreno sigue ampliando su diferencia como goleador de la Copa Sudamericana 2025. El delantero tolimense completó 10 anotaciones en 12 partidos disputados, habiendo aportado también dos asistencias a lo largo del torneo.

En la segunda posición de la tabla de artilleros se encuentra el panameño Ismael Díaz de Universidad Católica de Ecuador con 6 tantos; mientras que los argentinos Pablo Vegetti (Vasco Da Gama), Gaspar Gentile (Alianza Lima) y el venezolano Junior Paredes (Academia Puerto Cabello) se encuentran empatados en 5 goles.