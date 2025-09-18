Así quedó la tabla de goleadores históricos colombianos tras doblete de Dayro Moreno en Sudamericana

Como el buen vino, así se puede describir el presente del delantero colombiano, Dayro Moreno, que atraviesa uno de sus mejores momentos en su larga trayectoria como futbolista profesional, quien hizo parte de la última convocatoria de la Selección Colombia, que logró la clasificación al próximo Mundial de Norteamérica 2026.

Ahora, de regreso al equipo de su vida, Once Caldas, el delantero demostró porque recibió el llamado de Néstor Lorenzo y anotó un importante doblete en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador, equipo que, a la postre, es uno de los más laureados del certamen con dos títulos.

El ‘blanco blanco’ de Manizales llegará con ventaja a la revancha que se disputará el próximo miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande, en el medio, Once Caldas tendrá que visitar al América de Cali en un compromiso válido por la fecha 12 del fútbol profesional colombiano.

¿Quién sería el rival de Once Caldas si pasa a las semifinales de la Copa Sudamericana?

En caso de que el cuadro colombiano logre certificar la clasificación a las semifinales del certamen continental, su rival saldría de la llave entre el Bolívar y Atlético Mineiro, llave que, por ahora, tiene a ambos equipos igualados tras el empate 2-2 en Bolivia.

La revancha entre bolivianos y brasileros se llevará a cabo, también, el próximo miércoles 24 de septiembre a las 17:00 (hora colombiana) en el estadio Arena MRV, donde auspicia como local el Atlético Mineiro.

Dayro Moreno y un doblete que lo acerca a los 400 goles

Tras un nuevo doblete, Dayro Moreno sigue sumando goles en la tabla histórica de máximos anotadores en Colombia y llegó a las 372 dianas, y se sigue alejando de Radamel Falcao García, quien se encuentra sin equipo tras su paso por Millonarios y se quedó con 356 goles.

Además, el colombiano se consolida como el máximo goleador de la actual edición de la Copa Sudamericana, sumando ocho tantos y le saca cuatro tantos de ventaja a Martín Cauteruccio (Bolívar), único perseguidor que sigue disputando el torneo; pues Ismael Díaz, que lleva 6 goles, ya quedó por fuera del campeonato.

Un regreso triunfal a la Selección Colombia

Como premio tras un gran presente, Dayro Moreno hizo parte de la reciente convocatoria de la Selección Colombia para el cierre de las Eliminatorias mundialistas, el delantero sumó minutos tras varios años de ausencia en la goleada 3-0 ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y, aunque no pudo anotar, festejó la clasificación al Mundial junto a James, Luis Díaz y todos los aficionados que acompañaron a la escuadra cafetera.

A pesar de la edad, Dayro confesó que con su regreso a la ‘tricolor’, también buscará seguir con su gran rendimiento para ser parte de la convocatoria final que viaje al Mundial del próximo año.

Así va la tabla de máximos goleadores de Colombia