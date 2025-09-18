Manifestaciones en Bogotá del 18 al 20 de septiembre: más de 10 protestas durante la semana en la ciudad

Luego de la jornada de protestas registrada el pasado martes 16 de septiembre de 2025 en Bogotá, protagonizada principalmente por conductores y motociclistas , la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) confirmó que se adelantarán nuevas manifestaciones en la capital. Estas se llevarán a cabo entre el jueves 18 y el sábado 20 de septiembre de 2025.

Cabe recordar que Bogotá es reconocida como una de las ciudades del país donde con mayor frecuencia se desarrollan protestas de distintos sectores sociales, entre ellos educación, cultura, salud, transporte y organizaciones comunitarias. Si bien estas jornadas se enmarcan en el derecho constitucional a la protesta social, también suelen tener un impacto directo en la movilidad de la capital, generando bloqueos temporales, desvíos y retrasos en el transporte público y particular.

Frente a este panorama, la Secretaría Distrital de Gobierno señaló que desplegará a su equipo de gestores y gestoras de diálogo social, convivencia y derechos humanos, con el fin de acompañar las movilizaciones.

Asimismo, la Administración Distrital hizo un llamado a la población para que esté atenta a los canales oficiales de información y planifique sus desplazamientos durante los días de protesta, especialmente en horas pico, cuando suelen registrarse los mayores traumatismos en la movilidad.

Marchas jueves 18 de septiembre 2025

Marcha: Asamblea distrital permanente de lucha y resistencia

Asamblea distrital permanente de lucha y resistencia Lugar: Secretaría Distrital de Educación

Secretaría Distrital de Educación Hora: 9:00 a. m.

Marcha: Palestina Resiste ¡Palestina triunfará!

Palestina Resiste ¡Palestina triunfará! Lugar: Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Pedagógica Nacional Hora: 12:00 m.

12:00 m. Marcha: Movilización por la amnistía total para los presos y perseguidos por luchar

Movilización por la amnistía total para los presos y perseguidos por luchar Lugar: Glorieta Tintal

Glorieta Tintal Hora: 4:00 p. m.

Marchas viernes 19 de septiembre 2025

Marcha: Asamblea distrital permanente de lucha y resistencia

Asamblea distrital permanente de lucha y resistencia Lugar: Secretaría Distrital de Educación

Secretaría Distrital de Educación Hora: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Mural conversatorio contra la impunidad y la brutalidad policial en universidades

Evento cultural con reivindicaciones: Mural conversatorio contra la impunidad y la brutalidad policial en universidades Lugar: Universidad Distrital (Ciudad Bolívar)

Hora: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Usmemoria el arte en defensa de la vida

Evento cultural con reivindicaciones: Usmemoria el arte en defensa de la vida Lugar: Plazoleta Biblioteca Marichuela

Plazoleta Biblioteca Marichuela Hora: 1:00 p.m.

Marchas sábado 20 de septiembre 2025

Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Actividad Comunitaria de Memoria

Evento cultural con reivindicaciones: Actividad Comunitaria de Memoria Lugar: Parque de los Hippies

Parque de los Hippies Hora: 8:00 a. m.

8:00 a. m. Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Pintada x la garantía de la vida y la seguridad de las personas trans y LGBQ+

Evento cultural con reivindicaciones: Pintada x la garantía de la vida y la seguridad de las personas trans y LGBQ+ Lugar: Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia Hora: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Toma Cultural - conmemoración 5to año masacre policial 9s / Julián Fory

Evento cultural con reivindicaciones: Toma Cultural - conmemoración 5to año masacre policial 9s / Julián Fory Lugar: Colegio La Chucua (Kennedy)

Colegio La Chucua (Kennedy) Hora: 11:00 a. m.

Recomendaciones para manifestaciones del 18 al 20 de septiembre

De acuerdo con la Secretarita Distrital de Gobierno (SDG) , es importante que planifique sus viajes durante la semana, con el fin de evitar retrasos en sus trayectos.

En caso de participar en una de las protestar, se recomienda hacerlo de manera pacífica y respectando el derecho de los demás.