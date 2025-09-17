¿Cuál es el formulario de inscripción al subsidio Mi ahorro Mi hogar? Hay 2.800 nuevos cupos

La Secretaria del Hábitat el pasado 12 de septiembre publicó que reabrió la convocatoria para el programa Ahorro para mi Casa, pues antes, fue realizado en abril del 2025, donde más de ocho mil hogares bogotanos se inscribieron.

Esta vez, la Secretaría Distrital del Hábitat, amplió el número de subsidios para los ciudadanos que estén interesados en participar, se asignarán más de 2.500 cupos para la inscripción a este programa.

El objetivo de esta ampliación, es llegar a aquellas familias que no cuentan con una vivienda propia y cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimo ($2.847.000 pesos). Según declaraciones de la secretaría, a aquellas familias que cumplan con lo anteriormente mencionado “se les brindará un apoyo en el pago del arriendo y, al mismo tiempo, se promoverá el hábito del ahorro, con el propósito de facilitar, en un futuro, el acceso a una vivienda digna en Bogotá”.

Cabe aclarar que no es una nueva convocatoria, ya que actualmente, el programa continúa con el proceso de evaluación y validación de manera rigurosa con las solicitudes recibidas por los más de 8 mil hogares que se inscribieron los días 22, 23 y 24 de abril del 2025. Por ello, a medida que avanza el proceso, se les irá notificando a las familias que ya se habían postulado como está su proceso.

Conozca el estado de su solicitud y el paso a paso de la inscripción a este subsidio

Si una persona ya realizó el proceso antes o si está próxima a hacerla, para poder consultar el estado de su inscripción, es necesario que esté registrado en la Secretaría Distrital del Hábitat, para obtener mayor información, diríjase al siguiente link aquí.

Una vez se consulte el estado de la solicitud, las opciones que le saldrán dependerán del estado de inscripción, y se divide de la siguiente manera:

Calificado: hogar pendiente de revisión, de acuerdo con su posición y calificación en el listado de hogares postulados.

hogar pendiente de revisión, de acuerdo con su posición y calificación en el listado de hogares postulados. Primera verificación pendiente: hogar que ha tenido una verificación con diferentes bases de datos (cajas de compensación, Fonvivienda, Secretaría del Hábitat, etc.) y está pendiente de revisión.

hogar que ha tenido una verificación con diferentes bases de datos (cajas de compensación, Fonvivienda, Secretaría del Hábitat, etc.) y está pendiente de revisión. Solicitud subsanación: hogar que, de acuerdo con la verificación realizada, debe ajustar un documento por estar borroso, incompleto o ilegible.

hogar que, de acuerdo con la verificación realizada, debe ajustar un documento por estar borroso, incompleto o ilegible. Documentos validados: hogar con documentación completa, de acuerdo con la reglamentación del programa.

hogar con documentación completa, de acuerdo con la reglamentación del programa. Documentos rechazados: hogar con documentación incompleta, de acuerdo con la reglamentación del programa.

hogar con documentación incompleta, de acuerdo con la reglamentación del programa. En proceso de validación: hogar en segunda comprobación de requisitos.

hogar en segunda comprobación de requisitos. Inhabilitado: hogar que no cumple los requisitos, de acuerdo con la reglamentación del programa.

hogar que no cumple los requisitos, de acuerdo con la reglamentación del programa. Verificación aprobada: hogar que aprobó todas las verificaciones y cumple con la documentación requerida por el programa.

hogar que aprobó todas las verificaciones y cumple con la documentación requerida por el programa. Subsidio asignado: hogar beneficiado por el programa.

Asimismo, un punto que destaca la secretaría, es que el programa Ahorro para mi Casa, no tiene convocatorias disponibles, pero le recuerda a la ciudadanía que todos sus trámites son gratuitos y que nadie puede cobrar dinero o solicitar favores a cambio de la inscripción al programa o asignación del subsidio.

