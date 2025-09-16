¿Metro de Bogotá beneficiará a todos los bogotanos? Esto revelo la encuesta de la U Manuela Beltrán

Esto es lo que han encontrado bajo construcción de Línea 1 del metro de Bogotá: reliquias arqueológicas

Colombia

El Metro de Bogotá ha sido un tema recurrente en los últimos días ya que llegaron a la capital los seis vagones del primer tren de este sistema de transporte.

Y aunque no han comenzado las pruebas técnicas para su funcionamiento, es una de las obras de transporte más importantes del país que ya generan opiniones.

La Universidad Manuela Beltrán realizó una encuesta en la que muestra que la mayoría de los ciudadanos conoce el proyecto, espera beneficios en su vida diaria y asegura que lo usará cuando empiece a operar.

Subtítulo: conocimiento y expectativas del Metro

De acuerdo con los resultados del estudio, el 68,1% de los encuestados sabe qué es la Primera Línea del Metro de Bogotá, mientras que un 24,6% ha escuchado hablar de ella, pero no tiene claro en qué consiste.

Solo un 7,3% reconoce que no sabe nada del proyecto. Ahora bien, en cuanto a las expectativas, el 74,9% de las personas cree que el Metro le permitirá reducir sus tiempos de

viaje y un 34,6% confía en que traerá mayor comodidad y seguridad. Un 28,8% de los encuestados afirma que este proyecto generará empleo y desarrollo urbano.

“La mayoría de las personas consideran que el Metro solucionará, a gran escala, la problemática de movilidad causada por el tráfico. Se espera quereduzca los tiempos de viaje, optimice trayectos y logre una buena articulación con el sistema TransMilenio”, aseguró el experto en movilidad de la Universidad, Hugo Pachón.

Ilusión con un poco de escepticismo

Aunque la mayoría de las expectativas son altas, hay escepticismo por parte de la población, pues un 55,5% cree que el Metro mejorará la movilidad, pero solo en algunas zonas, mientras que un 31,4% piensa que el impacto será mucho mayor.

Frente al uso diario del Metro, un 32,5% cree que sí se beneficiará, aunque indirectamente porque dependerá de los transbordos. Un 21,5% admite que no se verá beneficiado porque vive lejos de la Primera Línea y el otro 21,5% asegura que sí lo usará diariamente porque vive cerca del proyecto.

En ese sentido, Pachón señaló la urgencia de acelerar demás fases del proyecto que son las otras líneas del Metro. “Es clave que la Línea 2 del Metro avance con mayor rapidez. Bogotá es una ciudad extensa y necesita un sistema que realmente favorezca a los ciudadanos, no solo en movilidad, sino también en calidad de vida, permitiéndoles aprovechar mejor su tiempo en familia, educación, ocio y otras actividades”.

Lo que propone el estudio basado en estos resultados es que ahora que se sabe que el Metro es viable, la Alcaldía deberá convertir este proyecto en un sistema integral que beneficie a toda la población.