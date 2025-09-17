Justicia

Se acumulan 8 demandas en contra de elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

En el Consejo de Estado uno de los magistrados se declaró impedido por una amistad de más de 20 años con Camargo.

Carlos Camargo. Foto: Senado via X.

JUSTICIA

Al Consejo de Estado llegó una lluvia de demandas en contra de la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo del doctor José Fernando Reyes.

Camargo fue elegido por el Senado de la República entre una terna que tambien estaba conformada por los juristas Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar.

En total son 8 demandas las que han llegado a la corporación y que aseguran que más de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban impedidos para conformar la terna entre la que el Senado eligió al magistrado de la Corte Constitucional.

El principal argumento, que se comparte en todas las demandas, es que familiares y allegados de estos magistrados fueron nombrados por Camargo cuando estuvo al frente de la Defensoría del Pueblo.

