¡Tome nota! Varios sectores de Barranquilla sin luz este JUEVES 18 de septiembre: horario y barrios

La empresa Air-e dio a conocer que durante este jueves, 18 se septiembre, habrá suspensión de energía en diferentes sectores de norte de Barranquilla por trabajos eléctricos en el circuito Florida que conecta a varios barrios del norte de la ciudad.

¿Cuáles son los sectores sin energía en Barranquilla?

Los trabajos se llevarán a cabo con breves interrupciones de la siguiente manera: carrera 28A con la calle 79C, en el barrio Las Colinas, entre las 8:00 de la mañana y las 8:55 de la mañana; calle 79A con la carrera 33, en Mercedes Sur, entre las 9:01 de la mañana y las 9:56 de la mañana; calle 80 con la carrera 35C, en el barrio Florida, entre las 10:02 de la mañana y las 10:57 de la mañana; carrera 41D con la calle 78C, en el barrio Los Jobos, entre las 11:03 de la mañana y las 11:58 de la mañana.

Mientras tanto, en la calle 80 con la carrera 42A en Ciudad Jardín, se trabajará entre las 12:04 del mediodía y las 12:48 del mediodía; carrera 35D con la calle 81, en Las Terrazas, entre la 1:44 de la tarde y las 2:40 de la tarde; calle 80 con la carrera 39, en Ciudad Jardín, en el horario de 2:45 de la tarde a 3:46 de la tarde.

Sin luz en Puerto Colombia

Finalmente, se cambiará un poste en la calle 17B con la carrera 3D, en el barrio Las Margaritas en Puerto Colombia, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.