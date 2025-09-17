Barranquilla

¡Tome nota! Varios sectores de Barranquilla sin luz este JUEVES 18 de septiembre: horario y barrios

La empresa Air-e dio a conocer que habrá adecuaciones eléctricas en un circuito que conecta a estos sectores. Consulte aquí horario de suspensión y los barrios.

Cortes de energía en Barranquilla / Air-e

Cortes de energía en Barranquilla / Air-e

La empresa Air-e dio a conocer que durante este jueves, 18 se septiembre, habrá suspensión de energía en diferentes sectores de norte de Barranquilla por trabajos eléctricos en el circuito Florida que conecta a varios barrios del norte de la ciudad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

¿Cuáles son los sectores sin energía en Barranquilla?

Los trabajos se llevarán a cabo con breves interrupciones de la siguiente manera: carrera 28A con la calle 79C, en el barrio Las Colinas, entre las 8:00 de la mañana y las 8:55 de la mañana; calle 79A con la carrera 33, en Mercedes Sur, entre las 9:01 de la mañana y las 9:56 de la mañana; calle 80 con la carrera 35C, en el barrio Florida, entre las 10:02 de la mañana y las 10:57 de la mañana; carrera 41D con la calle 78C, en el barrio Los Jobos, entre las 11:03 de la mañana y las 11:58 de la mañana.

Lea también:

Mientras tanto, en la calle 80 con la carrera 42A en Ciudad Jardín, se trabajará entre las 12:04 del mediodía y las 12:48 del mediodía; carrera 35D con la calle 81, en Las Terrazas, entre la 1:44 de la tarde y las 2:40 de la tarde; calle 80 con la carrera 39, en Ciudad Jardín, en el horario de 2:45 de la tarde a 3:46 de la tarde.

Sin luz en Puerto Colombia

Finalmente, se cambiará un poste en la calle 17B con la carrera 3D, en el barrio Las Margaritas en Puerto Colombia, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad