Sostenibilidad

“La sostenibilidad está anclada al concepto de pensar en las próximas generaciones”: Edwin Palma

El ministro de Minas y Energía afirmó, en el marco de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación ambiental 2025, que la transición energética es un imperativo moral y llamó a construir consensos entre Estado, empresas y sociedad civil.

Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía. | Foto: Caracol Radio

Edwin Palma, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, explicó, en el evento que se desarrolla en el Centro de Convenciones Ágora, que la sostenibilidad es pensar en el futuro, más allá de agendas cortoplacistas, y que requiere, en esa línea, acciones coordinadas de gobiernos, empresas y movimientos sociales.

Asimismo, el funcionario aseguró que abrirse al diálogo con todos los sectores es clave para enfrentar el cambio climático. Según dijo, el compromiso del Gobierno actual es impulsar una agenda ambiciosa que priorice a las próximas generaciones por encima de intereses inmediatos.

A continuación, la nota completa:

