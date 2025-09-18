Así reaccionó la prensa ecuatoriana al doblete de Dayro Moreno: “con 40 años dejó agonizando a IDV”

Once Caldas vivió una nueva noche mágica a nivel continental tras derrotar en condición de visitante 0-2 a Independiente del Valle, en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el protagonista del equipo colombiano fue Dayro Moreno, autor de los dos tantos del compromiso.

El delantero colombiano se consolida como el máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano, superando al ‘tigre’ Radamel Falcao García, quien actualmente se encuentra sin equipo; además, Dayro venía de cumplir 40 años el pasado martes 16 de septiembre y los festejó otorgándole la victoria a su equipo en el campeonato continental.

Independiente del Valle es, junto a Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Athletico Paranaense y Liga de Quito, el equipo más laureado de la historia de la Copa Sudamericana, todos ellos con dos trofeos en su palmarés.

Así reaccionó la prensa ecuatoriana al doblete de Dayro Moreno

Tras la derrota del cuadro ecuatoriano, la prensa de ese país no dudó en rendirse al presente del atacante del Once Caldas, que sigue sorprendiendo al mundo con su racha goleadora.

¡Dayro Moreno se PUSO EL TRAJE DE KILLER con 40 años y deja agonizando a IDV en la Sudamericana! - Futbolecuador.com

El diario especializado ‘Futbolecuador’ calificó al delantero como un héroe y resaltó: "con el veterano de mil batallas, Dayro Moreno de 40 años de edad poniéndose el traje de killer y marcando un espectacular doblete“.

Maldición colombiana: Independiente del Valle cayó ante Once Caldas y complicó su clasificación en la Copa Sudamericana - Diario Olé Ecuador

Por su parte, el Diario Olé, en su versión ecuatoriana, habló de la maldición que tiene Independiente del Valle enfrentando a equipos colombianos, pues en el pasado ya había perdido la final de la Copa Libertadores 2016, cayó en los octavos de final de la Libertadores 2023 ante Deportivo Pereira y su única victoria se dio ante el Junior de Barranquilla en 2020.

Once Caldas toma ventaja en la ida y vence a Independiente del Valle en Sangolquí por los cuartos de final de la Copa Sudamericana - El Universo

El medio ‘El Universo’ destacó el olfato goleador de Dayro Moreno y sentenció a Independiente del Valle, calificando que sería un ‘milagro’ remontar la serie en el partido de vuelta en suelo colombiano.

¿Cuándo juegan el partido de vuelta Once Caldas e Independiente del Valle por Copa Sudamericana?

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande de Manizales, allí, Once Caldas buscará volver a una instancia semifinal de un torneo continental desde el año 2004, cuando no solo disputó las semifinales de la Copa Libertadores de América, sino que se consagró campeón de la edición cuando venció en la tanda de penales al histórico Boca Juniors de Carlos Bianchi.

¿Cómo quedó la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana 2025?

Dayro Moreno lidera la tabla de goleadores de la actual edición del torneo continental con diez goles, y le saca cinco de ventaja a Gaspar Gentile y otros seis goles de ventaja a Martín Cauteruccio, únicos goleadores que siguen disputando el torneo, mientras que Ismael Díaz, segundo en la tabla, ya se despidió del certamen.