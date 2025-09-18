Alcaldesa de Funza confirma que tres policías resultaron heridos en el incendio de la estación

Colombia

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Sulgey Villamil Buitrago, entregó un nuevo balance sobre la emergencia ocurrida en la estación de Policía del municipio, donde se registró un incendio en medio de un intento de amotinamiento.

“El balance actual con ocasión del amotinamiento que presentamos el pasado martes y la conflagración en la estación de Policía es siete personas fallecidas, cinco personas que están siendo atendidas en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Facatativá y el día de ayer fue necesario ingresar a tres policías y cuatro personas de bomberos y demás equipo que atendió la emergencia al hospital de Funza para recibir atención médica. Ellos se encuentran actualmente estabilizados en el hospital del municipio y un policía fue trasladado al Hospital de la Policía”, indicó la mandataria.

Policías y socorristas entre los heridos

De acuerdo con Villamil, tres uniformados debieron ser hospitalizados y uno de ellos fue remitido a Bogotá para su atención especializada. También cuatro bomberos y personal de socorro que atendieron la conflagración recibieron valoración médica en el hospital local y se encuentran estables.

Medidas tras la emergencia

La alcaldesa confirmó que actualmente no hay personas privadas de la libertad en la estación de Policía de Funza y que esta decisión se mantendrá por lo pronto. Además, señaló que la administración municipal inició un proceso de acompañamiento psicosocial a las familias de las siete personas fallecidas en este hecho.