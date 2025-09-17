Bogotá

Incendio en estación de Policía de Funza dejó 12 internos atendidos tras presunto amotinamiento

El capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, confirmó que la situación fue controlada y que los organismos de socorro atendieron la emergencia.

Marcela Santos

Colombia

El capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, informó que en la estación de Policía de Funza se presentó un incendio que obligó a la intervención de organismos de socorro.

“Desde Bomberos de Cundinamarca informamos que a esta hora, personal del Cuerpo de Bomberos del municipio de Funza se encuentra en la atención de un incidente relacionado a un incendio. Esto en la estación de policía de este municipio. Al parecer, por un amotinamiento del personal que se encontraba privado de la libertad, se hace la valoración inicial de 12 personas recluidas, las cuales son remitidas a los diferentes centros asistenciales. Al momento, la situación está bajo control”, señaló Farfán.

Lo que se sabe hasta ahora

  • El incendio se habría originado luego de que los internos quemaran varias colchonetas.
  • Doce personas privadas de la libertad fueron valoradas y remitidas a centros médicos por la inhalación de humo.
  • La situación fue controlada y no se reportan fallecidos.

Próximos pasos

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades frente al presunto amotinamiento.

