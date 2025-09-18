Motín en Funza: Se conocieron los nombres de los siete fallecidos en el incendio
El Inspector General de la Policía y el Jefe Nacional del Servicio de Policía están en el municipio de Funza, con el fin de atender a las familias de las víctimas y esclarecer los hechos.
Funza / Cundinamarca
El Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey entregó el listado completo de las personas fallecidas y de los heridos en el intento de motín en la estación de Policía del municipio de Funza que desencadenó en un incendio.
Fallecidos en el incendio de Funza
- José Fernando Rodríguez Lesmes, 48 años.
- Arcadio Antivia Velásquez, 44 años.
- Sergio Humberto Zarta Barrero, 29 años.
- Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, 22 años.
- Andrés Alberto Organista Ibáñez, 36 años.
- Juan Felipe Bernal, 24 años.
- Edgar Darío Cárdenas Martínez, 53 años.
Heridos en el incendio de Funza
Permanecen en Unidades de Cuidado Intensivo de Facatativá.
- Luis Alejandro Orrego, 30 años.
- Miguel Ángel Buitrago Castro, 25 años.
- Edgar Nicolás Jiménez Leyton, 26 años.
- José Javier Fonseca, 35 años.
- Julián Steven Ceruera Rico, 28 años.
Explicó el Gobernador de Cundinamarca que hay otra persona privada de la libertad que recibe atención en Medifaca por fractura de huesos del carpo, ocasionada en una agresión dentro de la celda y responde al nombre de Yeferson Parra, 25 años.