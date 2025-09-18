Motín en Funza: Se conocieron los nombres de los siete fallecidos en el incendio

Momento del incendio en la estación de Policía de Funza que dejó 5 personas fallecidas y 7 heridas.

Funza / Cundinamarca

El Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey entregó el listado completo de las personas fallecidas y de los heridos en el intento de motín en la estación de Policía del municipio de Funza que desencadenó en un incendio.

Ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael de #Facatativá Juan Felipe Bernal, de 24 años, quien hacía parte del grupo de personas privadas de la libertad que se encontraban en la estación de Policía de Funza, la noche anterior.



Fallecidos en el incendio de Funza

José Fernando Rodríguez Lesmes, 48 años. Arcadio Antivia Velásquez, 44 años. Sergio Humberto Zarta Barrero, 29 años. Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, 22 años. Andrés Alberto Organista Ibáñez, 36 años. Juan Felipe Bernal, 24 años. Edgar Darío Cárdenas Martínez, 53 años.

Heridos en el incendio de Funza

Permanecen en Unidades de Cuidado Intensivo de Facatativá.

Luis Alejandro Orrego, 30 años. Miguel Ángel Buitrago Castro, 25 años. Edgar Nicolás Jiménez Leyton, 26 años. José Javier Fonseca, 35 años. Julián Steven Ceruera Rico, 28 años.

Explicó el Gobernador de Cundinamarca que hay otra persona privada de la libertad que recibe atención en Medifaca por fractura de huesos del carpo, ocasionada en una agresión dentro de la celda y responde al nombre de Yeferson Parra, 25 años.