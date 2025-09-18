Alcalde Galán confirmó créditos por 1.485 millones de dólares para la primera línea del Metro

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán aseguró desde Washington en Estados Unidos, que concretó compromisos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el desembolso de 1.485 millones de dólares, que permitirán concluir las obras de las estaciones, el viaducto de 23.9 kilómetros de extensión.

Galán confirmó que estos recursos ya están aprobados y serán desembolsados antes de enero de 2026.

“Nos reunimos con directivos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para concretar lo que es la financiación de la segunda fase de la Línea 1 del Metro de Bogotá, esa línea que va muy bien, ustedes la han visto, que tiene un 62 % de avance. Que ya llegó el primer tren, que van a llegar tres trenes más este año y todos los trenes de aquí a octubre del año entrante”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

Aseguró, en la reunión con directivos de Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se abordó los compromisos de financiación de la Línea 2 del Metro de Bogotá, que busca conectar la calle 72 en Chapinero y Barrios Unidos con Engativá y Suba.

“De cómo va el proceso de licitación, despejar dudas, dar toda la información para que se puedan concretar también los créditos que permitan avanzar en esa Línea 2 del Metro de Bogotá, para que Bogotá por fin tenga un Sistema Metro, de varias líneas”, indicó el Alcalde Mayor de Bogotá.

El Alcalde Mayor de Bogotá finalmente, reiteró que su gobierno continuará comprometido con la línea 1 del Metro de Bogotá, “seguiremos trabajando, defendiendo la Línea 1 y garantizando los recursos necesarios para que este proyecto se termine y entre en operación en 2028”, puntualizó.

Avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Las obras avanzan a toda marcha a lo largo del trazado de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que ya registra un 62,16 % de ejecución con corte al 31 de agosto.

En la avenida Villavicencio, en la avenida Primero de Mayo, la calle Octava Sur, la calle Primera y en la avenida Caracas, se evidencia cada vez más los trabajos que dan paso al viaducto que tendrá en total de casi 24 kilómetros de trazado.