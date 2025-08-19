Más del 25 % del acero del Metro de Bogotá, es acero verde producido en el departamento de Boyacá

Tunja

Caracol Radio habló con Mauro De Castro el director en Colombia de la empresa Diaco que tiene en el municipio de Tuta, una de las principales plantas de transformación de la chatarra en acero, se declaró optimista porque gracias a las ventas para el Metro de Bogotá, la producción ha aumentado.

“Diaco es uno de los principales proveedores de acero. A nosotros nos enorgullece bastante porque sin duda es una de las obras más importantes del país y de Bogotá y aportar a esta obra con acero de Diaco, un acero que cumple con los requisitos para una construcción sostenible”.

Reiteró De Castro que gracias a la producción verde el acero de Diaco tiene mucha demanda.

“Nosotros desde Diaco, apostamos en la construcción sostenible. Cuando hablamos del acero de Diaco, es importante siempre tener en cuenta que es un acero que cada vez más va a estar cumpliendo y que va a estar aportando a la construcción sostenible. Creo que eso comparado con las otras opciones, sean importados, o nacional, es donde estamos aportando más, estamos trabajando más fuerte, creyendo que esta sí, va a ser una demanda futura importante no solamente para Colombia, sino para toda la sociedad, para todo el planeta. Y desde Diaco ya hemos ofrecido a nuestros clientes esta opción, más sostenible para las obras importantes del país y de las viviendas también”.

Dijo que, gracias a esta obra, la demanda de acero ha aumentado la producción en Diaco.

“Claro. Para atender el Metro de Bogotá es una obra muy compleja, es una obra que está dentro de la ciudad con toda complejidad de interacción con otros servicios públicos, es una obra que para proveer el acero en los puntos donde se consumen, en las cantidades correctas, de la manera que se necesita para armar los puentes, los viaductos, este es un trabajo bastante complejo y desde Diaco, entendimos esa complejidad, generamos una estructura dedicada a cumplir los requisitos del Metro y hoy creo que entre los principales proveedores, Diaco ha hecho un muy buen trabajo. No tenemos reclamos, no tenemos atrasos, no tenemos temas que de alguna manera impactan negativamente el avance tan importante en esta obra”.

El director Colombia de Diaco, Mauro De Castro dijo que, aunque no tienen la venta asegurada de aquí al 2028 cuando se tiene prevista la entrega del Metro, si esperan que, por las características del producto, lo sigan demandando.

“No tenemos la venta garantizada, somos uno de los proveedores más importantes de esta obra, pero nosotros creemos que la calidad de nuestro material asegurada por todos los reglamentos técnicos, los requisitos ambientales que están por detrás de nuestra varilla y también el buen servicio que hemos ofrecido a esta obra, yo creo que estos son los pilares y son los requisitos principales que van a garantizar que podamos seguir como proveedores del Metro hasta el final, hasta que se concluya plenamente esta obra importante".