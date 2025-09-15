Así fue la movilización hacia Bogotá de los primeros vagones del metro: La Previsora, figura clave

Colombia

En la madrugada del pasado jueves, 11 de septiembre, Bogotá vivió uno de los hechos más relevantes en toda su historia: la llegada a la ciudad de los primeros seis vagones del metro de la capital del país.

Sin embargo, detrás de todo este traslado que inició desde el puerto de Cartagena hasta el Patio Taller en Bosa, ubicado al sur de Bogotá, hubo una empresa que respaldó todo el proceso y amparó la movilización: se trata de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, entidad aseguradora del Estado con más de 71 años de trayectoria.

Así mismo, Transportes Montejo fue la compañía que se encargó de transportar en su maquinaria los seis vagones del metro. Esta empresa es especializada en el transporte de carga extra-pesada y extra-dimensionada en Latinoamérica con más de 60 años de experiencia.

Lo que resalta del hecho es que esta transportadora es un cliente vinculado a la Previsora desde hace más de 25 años y cuenta con una Póliza Integral Logística (PIL), el cual es un seguro innovador para grandes transportadores que gestiona de forma integral los riesgos, servicios y seguros que requieren todas las fases de la red logística de transporte y de la distribución del cliente aportando mayor productividad y competitividad en el mercado.

En esa línea, Ramón Guillermo Angarita Lamk, presidente de Previsora, narró: “La llegada de los primeros vagones del Metro de Bogotá es un hito de la ciudad y del país”.

Y agregó: “Para La Previsora es motivo de orgullo aportar nuestra experiencia y respaldo asegurador a un proceso tan complejo y estratégico, que involucra tanto el patrimonio de los bogotanos como la seguridad de las comunidades por donde se movilizan las camabajas (vehículos que llevaban los vagones)”.

Póliza PIL, hecha a la medida y exigencias del hito bogotano

La Póliza Integral Logística de La Previsora, según explica la compañía, ampara la mercancía transportada frente a riesgos como:

Incendio

Explosión

Accidentes en cargue y descargue

Colisiones

Volcamientos

Fallas mecánicas imprevistas

Piratería terrestre

Fenómenos naturales

Saqueos

Falta de entrega, entre otros.

Adicionalmente, la PIL se encarga de cubrir otros aspectos como:

Responsabilidad Civil Extracontractual, que protege frente a perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a terceros.

Cobertura para los equipos de transporte, es decir, los vehículos que participan en la operación.

Con este esquema, La Previsora garantiza que los primeros vagones del Metro de Bogotá, piezas clave de la transformación de la movilidad en la capital, lleguen a su destino final con la seguridad de estar protegidos por un modelo asegurador integral, moderno y confiable.

FOTO: Cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá Ampliar

Un respaldo para la transformación, crecimiento y desarrollo de Bogotá

Así las cosas, La Previsora se suma a este gran hito y a esta operación titánica que inició el martes, 2 de septiembre, cuando los vagones llegaron al puerto de Cartagena, y que terminó el jueves 11 en el Patio Taller de Bosa

El aseguramiento de los primeros vagones del Metro de Bogotá ratifica su papel como aliado estratégico de proyectos de impacto nacional, aportando a la construcción de confianza en un momento clave para la capital.

Finalmente, el presidente de La Previsora subrayó: “Exaltamos y felicitamos la labor de Transportes Montejo por ser un actor fundamental en el desarrollo de proyectos que aportan al progreso del país”.