Aerocivil ratifica inversiones por más de $34.000 millones para el Aeropuerto Ernesto Cortissoz

Henry Pinto, director de la Aeronáutica Civil estuvo en Barranquilla y visitó las instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz y dio a conocer que se han detectado problemas con el aire acondicionado, iluminación, entre otros, incluso, indicó que han recibido elementos inservibles.

Reveló que son 34.800 millones de pesos que la Aerocivil invertirá en las obras del Cortissoz y que se espera que para el Carnaval de Barranquilla la terminal aérea de la ciudad “tenga otra cara”.

“Estoy de primera mano verificando todas las novedades que hemos recibido, iluminación, falta de aires acondicionados, elementos inservibles, entre otros. Para el Carnaval, el Cortissoz va a brillar con luz propia”, dijo en diálogo con Caracol Radio.

Manifestó que, en septiembre de 2024, cuando se entregó el aeropuerto por parte del Grupo Aeropuerto del Caribe, había problemas con algunas obras.

Problemas en los últimos días

El aeropuerto Ernesto Cortissoz ha tenido diferentes problemas en los últimos meses, el más recientes ha sido la falta de potencia en los aires acondicionados.

Ese día, la Aerocivil respondió que se tuvo que hacer un mantenimiento a los aires acondicionados para que volvieran a operar de manera óptima,