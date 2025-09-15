Medellín será sede de foro para discutir nuevas tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) convocó a organizaciones de usuarios, empresas de servicios públicos, autoridades regionales y ciudadanía a participar en la construcción de la normativa que definirá las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo en el país.

El encuentro se realizará el 16 y 17 de septiembre en el Auditorio Himerio Pérez del Edificio de Empresas Públicas de Medellín – EPM, a partir de las 8:00 de la mañana, y está dirigido a los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Risaralda y Santander.

¿Qué se va a discutir en el foro?

Durante la primera jornada se discutirá la metodología tarifaria para prestadores del servicio de aseo en municipios con más de 5.000 suscriptores urbanos. El segundo día estará enfocado en los proyectos de resolución que aplican a prestadores de acueducto y alcantarillado con el mismo número de usuarios.

La directora de la CRA, Nelly Mogollón Montañez, resaltó la importancia de la participación activa: “Es fundamental que la ciudadanía, las empresas, los alcaldes y gobernadores conozcan de primera mano los proyectos de resolución y puedan hacer sus aportes y observaciones para enriquecer el proceso”.

Criterios de la nueva regulación

Tarifas justas y proporcionales a la calidad y continuidad del servicio, la incorporación del acceso al agua potable como derecho humano, la obligatoriedad de separación en la fuente, el reconocimiento de los recicladores con condiciones de trabajo digno y la promoción del aprovechamiento de residuos para reducir la disposición final.

La CRA viene adelantando estos ejercicios de consulta pública desde finales de julio y anunció que el proceso continuará en Bogotá los días 24 y 25 de septiembre, donde se espera la participación de representantes de Amazonas, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y el Distrito Capital.